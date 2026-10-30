Die Deutsche Telekom-Aktie meldet sich nach den jüngsten Rückschlägen wieder zurück und notiert aktuell bei 26,15 €. In meiner Analyse aus der Vorwoche hatte ich angesichts einer bärischen Flagge weitere Kursverluste bis 23,50 € favorisiert. Zwar wurde die Formation tatsächlich nach unten verlassen, doch die erwartete Verkaufswelle blieb aus. Stattdessen griffen die Käufer im Bereich um 24,67 € wieder zu und sorgen nun für einen erneuten Erholungsversuch. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de