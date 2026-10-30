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hep global GmbH erwartet Abschluss der Refinanzierungsgespräche erst im Geschäftsjahr 2027



30.10.2026 / 18:35 CET/CEST

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hep global GmbH erwartet Abschluss der Refinanzierungsgespräche erst im Geschäftsjahr 2027



Güglingen, 30. Oktober 2026 - Die hep global GmbH (hep global) konnte die im Zusammenhang mit der langfristigen Gesamtfinanzierung des Unternehmens geführten Gespräche mit potenziellen Kapitalgebern bislang noch nicht abschließen. Die Geschäftsführung erwartet einen entsprechenden Abschluss der Refinanzierung erst im Geschäftsjahr 2027.

Die Verhandlungen mit potenziellen Kapitalgebern werden aktiv fortgeführt. Durch die angestrebte Refinanzierung möchte die hep global GmbH ihre Kapitalstruktur stärken, die finanzielle Flexibilität erhöhen und die Voraussetzungen für weiteres Wachstum schaffen. Die erfolgreiche Umsetzung einer langfristigen Finanzierungslösung soll insbesondere die Grundlage für die Rückführung des im November 2027 fälligen Green Bonds 2021/2027 schaffen.

Aufgrund des anhaltenden Margendrucks sowie der zeitlichen Verschiebung geplanter Projekttransaktionen infolge der angestrebten und noch ausstehenden Refinanzierung der im Frühjahr 2026 erfolgreich verlängerten Anleihe 2021/2027 erwartet die Gesellschaft nun Konzernumsatzerlöse von 40 Mio. Euro bis 45 Mio. Euro (bisher: 45 Mio. Euro bis 55 Mio. Euro) sowie ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 1 Mio. Euro bis 5 Mio. Euro (bisher: 0 Mio. Euro bis 10 Mio. Euro).

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