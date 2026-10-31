Die jüngste Kursentwicklung der Intel-Aktie dürfte Anleger um ihren gesunden Nachtschlaf gebracht haben. Am Freitag verabschiedete sich der US-Chipkonzern mit einem gigantischen Kursverlust von fast -30% ins Wochenende. Damit setzte die Intel-Aktie ihre katastrophale Entwicklung der letzten Wochen fort. Innerhalb eines Monats hat sich der Kurs halbiert. Ist die Intel-Aktie jetzt ein Schnäppchen oder gehört sie auf den Müll? Es hagelt Kurszielkorrekturen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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