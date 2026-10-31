Kaiserslautern - Hertha BSC hat am 10. Spieltag der 2. Bundesliga einen souveränen 3:0-Auswärtssieg beim 1. FC Kaiserslautern eingefahren.



Die Berliner gingen bereits in der 17. Minute durch Sebastian Grönning in Führung, der einen Querpass von Thorsteinsson aus kurzer Distanz verwertete. In der zweiten Halbzeit baute Grönning in der 52. Minute die Führung aus, als er einen scharfen Flachpass von Pedersen an der Fünferkante grätschend in die halbrechte Ecke beförderte. Nur sieben Minuten später sorgte Oluwaseun Adewumi für die Vorentscheidung, als er eine Flanke von Pedersen aus kurzer Distanz einköpfte.



Die Gastgeber aus Kaiserslautern hatten in der Anfangsphase durchaus hochkarätige Chancen, konnten diese jedoch nicht nutzen. Besonders Haas und Tazemeta verpassten es, ihre Möglichkeiten in Tore umzumünzen. Nach dem Führungstreffer der Berliner verlor Kaiserslautern zunehmend den Zugriff auf das Spiel und konnte die kompakte Defensive der Gäste nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis bringen.



Der Sieg festigt die Tabellenführung der Hauptstädter, während Kaiserslautern trotz der Niederlage weiterhin an den Aufstiegsplätzen dran bleibt.



Parallel setzte sich der VfL Wolfsburg mit 2:0 gegen den VfL Osnabrück durch. Der SV Darmstadt 98 und der 1. FC Magdeburg trennten sich derweil 1:1 unentschieden.





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