Die Intel-Aktie ist am Freitag um 28,56 Prozent eingebrochen und hat damit eine breite Verkaufswelle bei Technologie- und Halbleiteraktien ausgelöst. Schwache Geschäftsaussichten, steigende Kosten und Zweifel an den enormen Investitionen in künstliche Intelligenz belasten zunehmend die Stimmung an den Finanzmärkten. Der historische Kurssturz wirft die Frage auf, ob die jüngsten Verluste lediglich eine Korrektur darstellen oder erste Anzeichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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