Für Bayer läuft es im jahrelangen Glyphosat-Streit derzeit wieder etwas besser. Der Konzern hat in den USA einen weiteren wichtigen Gerichtsprozess gewonnen und damit auch an der Börse für gute Stimmung gesorgt. Am Freitag legte die Aktie um mehr als +5% zu und baute ihre Gewinne vom Vortag weiter aus. Das Urteil könnte Bayer bei der Bewältigung der noch offenen Klagen helfen. Doch wie weit ist der Konzern tatsächlich von einer Lösung entfernt und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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