Mexiko-Stadt - Im Qualifying der Formel 1 zum Großen Preis von Mexiko in Mexiko-Stadt hat sich Ferrari-Pilot Lewis Hamilton die Pole-Position gesichert. Mercedes-Fahrer George Russell belegte den zweiten Platz, während Ferrari-Pilot Charles Leclerc den dritten Startplatz eroberte.



Das Qualifying begann mit einer grünen Flagge und die Fahrer kämpften um die besten Zeiten. In Q1 sicherte sich Hamilton die Bestzeit mit einer Runde von 1:18.249 Minuten. Überraschend stark präsentierte sich Oscar Piastri im McLaren, der sich auf den zweiten Platz schob. Die ersten Runden verliefen ohne größere Zwischenfälle, doch Fernando Alonso musste sein Auto aufgrund eines mechanischen Defekts abstellen, was zu einer roten Flagge führte.



In Q2 setzte sich Charles Leclerc zunächst an die Spitze, gefolgt von Arvid Lindblad, der überraschend stark auftrat. Max Verstappen zeigte ebenfalls eine starke Leistung, konnte jedoch nicht an die Bestzeit von Leclerc herankommen. Nico Hülkenberg schaffte es auf Rang sechs, während Oscar Piastri enttäuschte und nur den 13. Platz erreichte.



Das Finale in Q3 war von Spannung geprägt. Lewis Hamilton sicherte sich mit einer beeindruckenden Runde die Poleposition, gefolgt von seinem Teamkollegen George Russell. Lando Norris im McLaren und die beiden Mercedes-Piloten Antonelli und Russell konnten nicht mehr entscheidend eingreifen. Max Verstappen verbremste sich im Stadion und musste seine Runde abbrechen, was ihm eine bessere Platzierung kostete.





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