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Störungen der Satellitennavigation gelten als wachsendes Risiko. Quantum X Labs arbeitet an Inertialsensorik, die ohne Funksignale auskommt.

Das Risiko: Navigation, die von Funksignalen abhängt

Moderne Luftfahrt stützt sich auf Satellitennavigation. Störungen und Täuschungen von GPS und vergleichbaren Systemen werden seit Jahren aus Konfliktregionen gemeldet. Große Fluggesellschaften wie die Lufthansa (WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125) kombinieren Satellitenortung deshalb mit Trägheitsnavigation, die ohne äußere Signale auskommt.

Wie Trägheitsnavigation funktioniert

Inertiale Systeme messen Drehungen und Beschleunigungen und errechnen daraus die Position. Ihr Schwachpunkt ist die Drift: Kleine Messfehler summieren sich mit der Zeit. Etabliert sind mehrere Kreiseltypen, darunter Ringlaser-, Faser- und MEMS-Kreisel sowie sogenannte Hemispherical Resonator Gyroscopes (HRG), die unter anderem in der Raumfahrt zum Einsatz kommen. Sie unterscheiden sich in Präzision, Größe, Robustheit und Kosten.

Der Ansatz von Quantum X Labs

Quantum X Labs (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) meldete am 24. Juni 2026 die Demonstration seines ersten vollständig optischen HRG im Labor. Das Unternehmen ersetzt die elektrostatische Anregung durch Licht: Die Schwingung des Resonators wird ausschließlich optisch angeregt und ausgelesen. Elektroden entfallen, was laut Unternehmen die Resonatorstruktur vereinfacht, potenzielle Ausfallstellen verringert und eine elektrische Isolation ermöglicht. Als mögliche Anwendungen nennt es Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und autonome Plattformen, besonders in Umgebungen mit elektromagnetischen Störungen.

Nach eigener Darstellung will QXL die Technologie nun optimieren, in Systeme integrieren und mögliche Kooperationen oder Joint Ventures prüfen, mit dem Ziel einsatzfähiger Inertialmesseinheiten. Zudem hat das Unternehmen eine US-Patentanmeldung für eine hochpräzise Quantenatomuhr eingereicht.

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Quellen:

https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2026/07/01/3321044/0/en/Quantum-X-Labs-Demonstrates-First-All-Optical-HRG-Architecture-for-Advanced-Inertial-Sensing.html

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/6388996

https://www.webull.com.au/news-detail/15112524346000384

https://briefglance.com/companies/quantum-x-labs-inc/pulses/54631

https://simplywall.st/es/stocks/us/media/nasdaq-qxl/quantum-x-labs/past

Lassen Sie sich in den Verteiler für Quantum X Labs Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Quantum X Labs Inc" oder Nebenwerte".

Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz

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