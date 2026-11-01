Einmal mehr steht dem DAX eine herausfordernde Handelswoche ins Haus. Der Monatswechsel bringt es mit sich, dass eine Vielzahl von Konjunkturdaten veröffentlicht wird. Die US-Wahlen am 03. November könnten zudem weiteren Zündstoff liefern. Dass am Freitag die Kurse deutlich nachgaben und dunkle Wolken über den Aktienmärkten aufzogen, erhöht die Brisanz.Zahlreiche Konjunkturdaten lassen wichtige Impulse erwarten Die nächste Woche ist dicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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