Washington - Nach dem Rekord-Hackerangriff auf Binance kommen die Kunden der Kryptobörse mit hoher Wahrscheinlichkeit glimpflich davon. Sie können inzwischen ihre Einlagen auch wieder abheben. Nach dem beispiellosen Cyberangriff auf die weltgrösste Digitalwährungsbörse Binance hat das Unternehmen damit begonnen, Kundenauszahlungen in einer ersten Phase wieder freizuschalten. Zugleich teilte Binance mit, inzwischen rund 95 Prozent der entwendeten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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