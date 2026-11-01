Washington - Tech-Milliardär Elon Musk gibt wieder hunderte Millionen Dollar aus, um das Ergebnis einer US-Wahl zu beeinflussen. Zur US-Parlamentswahl spendete der reichste Mensch der Welt über verschiedene Kanäle bereits nach vorläufigen Zahlen den Rekordbetrag von mehr als 440 Millionen Dollar. Und die volle Summe wird erst nach Ende der Abstimmung am kommenden Dienstag bekannt sein. Der für seine rechten politischen Ansichten bekannte Chef des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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