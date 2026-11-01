Intel verlor am Freitag 28,6 Prozent und vernichtete damit rund 140 Milliarden Dollar Börsenwert - der schwerste Tagesverlust seit mindestens 1980. Am Donnerstag fiel Intel mit den Zahlen bei Investoren durch: Für das vierte Quartal stellt der Konzern lediglich 15 bis 16 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, erwartet wurden 17,1 Milliarden Dollar. Hauptproblem bleibt das PC-Geschäft: Stark gestiegene Speicherpreise verteuern Computer, während knappe IT-Budgets die Nachfrage der Unternehmen bremsen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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