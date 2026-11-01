Nach 378 Tagen Isolation beenden die vier Freiwilligen das ungewöhnliche Experiment, das auf 160 Quadratmetern ausgerichtet wird. Die Nasa testet so, wie Menschen künftige Mars-Missionen bewältigen können. Eine dritte Crew soll 2027 folgen. Vier Menschen, 160 Quadratmeter Wohnumgebung wie auf dem Mars - und das gut ein Jahr lang: Nach 378 Tagen haben vier Freiwillige ein extremes Nasa-Experiment abgeschlossen, bei dem es um simuliertes Leben auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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