Die Intel-Aktie hat eine rabenschwarze Handelswoche hinter sich und zwischen dem Wochenhoch und dem Freitagstief beinahe -34% an Wert verloren. Noch dramatischer erscheint die Entwicklung mit Blick auf den Rekord vom Sommer bei 142,35 US$, von dem sich die Papiere zwischenzeitlich bereits um rund -56% entfernt haben. In meiner Analyse vom 22. September hatte ich oberhalb von 105,98 US$ noch einen Anstieg bis 150 US$ für möglich gehalten, zugleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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