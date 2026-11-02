Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon Inc. Silizium ist der unscheinbare Rohstoff hinter fast jeder Zukunftstechnologie. Zum einen steckt es in Prozessoren, die Rechenzentren für Künstliche Intelligenz antreiben. Dort räumte das Management von Intel bei den Quartalszahlen am 29. Oktober ein, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt. Danach folgt die Batterie, in der Silizium die Anode verbessern soll. Am Ende der Kette steht das Auto, und bei Volkswagen stiegen die Bestellungen für Elektrofahrzeuge in Europa nach neun Monaten um 39 %. Das könnte Unternehmen auf die Sprünge helfen, die Silizium verarbeiten oder veredeln. Nach den jüngsten Rücksetzern der drei Aktien von Intel, HPQ Silicon und Volkswagen könnten sich Chancen eröffnen, sofern die Nachfrage nach Silizium anhält.
Enthaltene Werte: CA40444L1031,US4581401001,DE0007664039Den vollständigen Artikel lesen ...
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