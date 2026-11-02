Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung
MEDIENMITTEILUNG
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Basel, 2. November 2026: Die Medartis Holding AG (MED:SW), ein führendes Orthopädie-unternehmen, das sich auf die Kopf- und Extremitätenchirurgie spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass sich das Wachstum ihres US-Geschäfts seit der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse beschleunigt hat, was auf eine schnellere Marktdurchdringung der TOUCH-Prothese von Keri Medical zurückzuführen ist. Angesichts der besseren Prognosen für den Rest des Jahres rechnet die Geschäftsleitung von Medartis für das Geschäftsjahr 2026 mit einem besseren Ergebnis als ursprünglich erwartet.
In den Vereinigten Staaten gewinnt die Markteinführung von TOUCH, einer CMC-1-Prothese zur Behandlung der Daumensattelgelenksarthrose (Rhizarthrose), zunehmend an Dynamik. Die Akzeptanz schreitet schneller voran als ursprünglich erwartet: Bis Ende Oktober 2026 wurden bereits mehr als 2'000 Eingriffe durchgeführt. Für das gesamte Jahr rechnet Medartis nun mit rund 3'000 TOUCH-Eingriffen in den USA. Ausserhalb der USA entwickeln sich sowohl das Endoprothetik- als auch das Osteosynthese Geschäft weiterhin gut, angeführt von der EMEA-Region, der grössten Region von Medartis.
Sollte das aktuelle Nachfragemuster anhalten, ist Medartis zuversichtlich, die Prognose für das organische Kernumsatzwachstum von 17 % bis 19 % (zu kWk) zu übertreffen. In diesem Szenario führt der operative Hebel aus den höheren Umsätzen die Kern-EBITDA-Marge an das obere Ende der Prognosespanne («im hohen zehnprozentigen Bereich») bringen.
Matthias Schupp, CEO von Medartis, erklärte den Geschäftsgang wie folgt: «Seit der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse hat die Dynamik in den USA zugenommen. Die über mehr als ein Jahrzehnt gesammelten klinischen Erfahrungen mit TOUCH in Europa, die enge Zusammenarbeit mit führenden US-Chirurgen und die Vorteile der Daumenprothese gegenüber der Resektion des Vieleckbein Konochens haben rasch das Vertrauen der Chirurgen gestärkt. Das hat zu einer schnelleren Akzeptanz als ursprünglich erwartet geführt. Dank der verbesserten Visibilität für den Rest des Jahres sind wir gut positioniert, um unsere Finanzprognose für 2026 zu übertreffen.»
Medartis wird ihre Ergebnisse für das Gesamtjahr 2026 am 2. März 2027 veröffentlichen. In der Zwischenzeit wird die Geschäftsleitung an mehreren Investorenkonferenzen auftreten, darunter an der Jefferies Healthcare Conference in London, der ZKB Swiss Equity Conference in Zürich und dem Octavian Swiss Equity Seminar in Davos.
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