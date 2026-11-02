Basel - Medartis zeigt sich dank einem dynamischen US-Geschäft für das laufende Jahr erneut zuversichtlicher. Das Orthopädieunternehmen dürfte sein erst im August erhöhtes Umsatzziel übertreffen. Das US-Geschäft habe seit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen weiter an Dynamik gewonnen, teilte Medartis am Montag mit. Bis Ende Oktober seien bereits mehr als 2000 Eingriffe mit der Daumensattelgelenkprothese Touch durchgeführt worden. Für das Gesamtjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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