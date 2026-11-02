Fribourg/Wetzikon - Der Streit um das Spital Wetzikon geht in die nächste Runde. Das Spitalimmobilienunternehmen Infracore bringt sich mit einem neuen Angebot wieder ins Spiel. Infracore habe sich gegenüber neun institutionellen Gläubigern der GZO AG Spital Wetzikon verpflichtet, bei einem Scheitern des Nachlassvertrags ein Kaufangebot über 70 Millionen Franken in bar für sämtliche Immobilien und Betriebsaktiven einzureichen, teilte das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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