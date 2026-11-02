HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SFC Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Der Spezialist für Stromversorgung aus alternativen Energieträgern habe starke Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer Studie am Montag. Sie lägen leicht über seien ohnehin schon hohen Erwartungen. Die Konsensschätzungen dürften nach einem starke dritten Quartal nun steigen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007568578
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007568578
© 2026 dpa-AFX-Analyser