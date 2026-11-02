Original-Research: SFC Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 31,00.
Zusammenfassung:
SFC Energy hat die Ergebnisprognose für 2026 erneut angehoben, nachdem das Unternehmen sehr starke Zahlen für die ersten neun Monate vorgelegt hat, die unsere Prognosen übertrafen. Hauptgrund für das exzellente dritte Quartal war der hohe Umsatzanteil des margenstarken Verteidigungsgeschäfts (Auslieferung Ukraine-Auftrag). Wir haben unsere Ergebnisprognosen für 2026 nach oben angepasst. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von €31. Die Investmentstory ist voll intakt: starkes Wachstum und eine deutliche Margenausweitung. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 72%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
You can download the research here: F3C_GR-2026-11-02_EN
Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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