Original-Research: SFC Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH



02.11.2026 / 09:20 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG Company Name: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 02.11.2026 Target price: 31,00 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 31,00.



Zusammenfassung:

SFC Energy hat die Ergebnisprognose für 2026 erneut angehoben, nachdem das Unternehmen sehr starke Zahlen für die ersten neun Monate vorgelegt hat, die unsere Prognosen übertrafen. Hauptgrund für das exzellente dritte Quartal war der hohe Umsatzanteil des margenstarken Verteidigungsgeschäfts (Auslieferung Ukraine-Auftrag). Wir haben unsere Ergebnisprognosen für 2026 nach oben angepasst. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von €31. Die Investmentstory ist voll intakt: starkes Wachstum und eine deutliche Margenausweitung. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 72%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: F3C_GR-2026-11-02_EN



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First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

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E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



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