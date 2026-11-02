80 Milliarden Dollar für neue Atomkraftwerke: Warum der KI-Boom die Suche nach Uran beschleunigt

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Die USA wollen ihre Kernenergie ausbauen - und ein kanadischer Uranproduzent spielt dabei eine wichtige Rolle. Die amerikanische Regierung und die Eigentümer von Westinghouse verfolgen eine Partnerschaft, die den Bau neuer Reaktoren im Wert von mindestens 80 Milliarden US-Dollar ermöglichen soll. Dahinter stehen der kanadische Uranproduzent Cameco und Brookfield Asset Management.

Die Pläne treffen auf eine Entwicklung, die weit über die Atomindustrie hinausreicht: Rechenzentren und künstliche Intelligenz benötigen immer mehr Strom. Für den Uranmarkt entsteht dadurch eine langfristige Frage: Woher kommt der Brennstoff, wenn mehr Länder und Unternehmen auf Kernenergie setzen?

950 Terawattstunden für Rechenzentren

Die Internationale Energieagentur IEA erwartet, dass sich der weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren von rund 485 Terawattstunden im Jahr 2025 auf etwa 950 Terawattstunden bis 2030 nahezu verdoppelt. Besonders schnell wächst der Bedarf von Anlagen, die auf künstliche Intelligenz ausgerichtet sind.

Diesen zusätzlichen Strom werden verschiedene Energiequellen liefern. Erneuerbare Energien und Erdgas spielen laut IEA eine wichtige Rolle; Kernenergie könnte gegen Ende des Jahrzehnts und darüber hinaus stärker beitragen.

Für Technologieunternehmen ist vor allem die Verfügbarkeit entscheidend. Rechenzentren können vergleichsweise schnell entstehen. Neue Kraftwerke, Stromnetze und Bergwerke benötigen dagegen häufig deutlich längere Vorlaufzeiten.

Cameco verbindet Uranförderung und Reaktorbau

Cameco (ISIN: CA13321L1085) ist über seine Uranproduktion und seine Beteiligung an Westinghouse an mehreren Teilen der nuklearen Wertschöpfungskette beteiligt. Der Konzern betreibt im kanadischen Athabasca-Becken unter anderem die Urananlagen Cigar Lake und McArthur River/Key Lake.

Westinghouse wiederum entwickelt Reaktortechnologie. Die US-Partnerschaft mit Cameco und Brookfield soll den Aufbau neuer Kapazitäten unterstützen. Washington verfolgt das Ziel, bis 2030 zehn große Reaktoren im Bau zu haben.

Die Zahl von mindestens 80 Milliarden US-Dollar beschreibt das angestrebte Bauvolumen der Partnerschaft. Welche Projekte tatsächlich umgesetzt werden und wann sie Strom liefern, hängt unter anderem von Finanzierung, Genehmigungen und Baukosten ab.

Die Versorgung beginnt lange vor dem Reaktor

Die World Nuclear Association erwartet in ihrem Referenzszenario, dass der jährliche Uranbedarf der Reaktoren von rund 68.920 Tonnen im Jahr 2025 auf mehr als 150.000 Tonnen bis 2040 steigen könnte.

Auch das ist eine Projektion. Der tatsächliche Bedarf hängt davon ab, wie viele Kraftwerke gebaut, weiterbetrieben oder stillgelegt werden. Der Verband sieht ausreichend Uranressourcen, weist aber darauf hin, dass diese rechtzeitig erschlossen werden müssen.

Für eine neue Mine reicht eine politische Entscheidung allein nicht aus. Zunächst müssen geeignete Vorkommen gefunden und durch Bohrungen bewertet werden. Danach folgen technische Studien, Genehmigungen, Finanzierung und Bau.

Blast Resources sucht im kanadischen Uranrevier

An diesem frühen Punkt der Wertschöpfungskette steht Blast Resources (ISIN: CA09345L1085). Das Unternehmen untersucht sein Wales-Lake-Projekt am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens im Patterson-Lake-Korridor.

Im Juli meldete Blast eine Strukturzone, die sich innerhalb seiner Claims über rund neun Kilometer erstreckt. Die Interpretation basiert nach Unternehmensangaben auf einer luftgestützten Magnetikuntersuchung und historischen Explorationsdaten. Leitfähigkeitsstrukturen deuten auf eine mögliche Breite von drei Kilometern hin.

Solche Störungs- und Scherzonen können für die Uransuche relevant sein, weil sie Wege für mineralführende Flüssigkeiten bilden können. Für Blast bietet der Korridor damit eine Grundlage, um weitere Explorationsziele einzugrenzen.

Der Patterson-Lake-Korridor beherbergt bereits bedeutende Uranlagerstätten. Deren Ergebnisse lassen sich jedoch nicht auf Wales Lake übertragen. Ob dort relevante Uranmineralisierung vorhanden ist, müssen eigene Untersuchungen und Bohrungen zeigen.

Fazit

Der KI-Ausbau erhöht den Druck, zusätzliche Stromquellen zu erschließen. Die geplante Zusammenarbeit rund um Westinghouse und Cameco zeigt, welche Rolle Kernenergie dabei künftig spielen könnte. Ob und wann neue Reaktoren entstehen, bleibt von wirtschaftlichen und regulatorischen Entscheidungen abhängig.

Cameco steht bereits für Uranförderung und Reaktortechnologie. Blast Resources befindet sich mit Wales Lake am Anfang der Lieferkette. Der identifizierte Strukturkorridor bietet einen Ansatzpunkt für die Suche; eine definierte Mineralressource liegt bislang nicht vor.

Für Blast werden die Auswahl aussichtsreicher Bohrziele, die Finanzierung weiterer Arbeiten und belastbare Explorationsergebnisse entscheidend sein. Geologische Unsicherheit und eine mögliche Verwässerung bleiben wesentliche Risiken. Eine direkte Geschäftsbeziehung zwischen Blast und den genannten Atomkraftprojekten besteht nicht. Der wachsende Strombedarf schafft den Markthintergrund - den Nachweis für Wales Lake muss die Exploration liefern.

Quellen

https://www.reuters.com/business/energy/first-new-planned-us-nuclear-reactors-likely-get-government-loans-energy-chief-2026-04-16/

https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai/executive-summary

https://world-nuclear.org/news-and-media/press-statements/world-nuclear-fuel-report-2025-investment-in-nuclear-fuel-cycle-needed-as-demand-for-nuclear-power-grows

https://www.cameco.com/businesses/uranium-operations

https://blastresources.com/blast-resources-announces-a-structural-corridor-on-at-its-flagship-wales-lake-project/

https://www.miningweekly.com/article/uranium-poised-for-long-term-structural-deficit-as-ai-boom-spurs-unprecedented-nuclear-demand-2026-10-28

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Land: Kanadisch

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