Unterföhring (ots) -
Der Sonntag gehört wieder "Wer stiehlt mir die Show?": Der Start der zwölften Staffel der erfolgreichen Quizshow dominiert am Sonntag die Prime Time und erreicht in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.) eine Overnight-Quote von überragenden 16,5 Prozent Marktanteil.
Sonntag verteidigt, Show verteidigt: Original-Moderator Joko Winterscheidt setzt sich zum Staffelstart im Finale gegen Entertainer Jens "Knossi" Knossalla durch. Damit darf Joko seine eigene Show und seinen Moderationsjob vorerst behalten.
Der nächste Diebstahl-Versuch wartet nicht lange auf sich: Comedy-Queen Carolin Kebekus, NBA-Star Moritz Wagner und Streamer-Legende Knossi versuchen bereits kommenden Sonntag erneut Joko die Show zu stehlen. Als Wildcard nimmt Eli (36, aus Schorndorf) hinterm Ratepult Platz. Nur wem es gelingt, sich in den Quiz-Kategorien gegen die anderen durchzusetzen und Joko im Finale zu besiegen, gewinnt die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?".
"Wer stiehlt mir die Show?" - Sonntag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 02.11.2026 (vorläufig gewichtet)
Pressekontakt:
Kevin Körber
Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187
Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com
Photo Production & Editing
Nadine Vaders
Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1161
Nadine.Vaders@ProSiebenSat1.com
Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6382003
Der Sonntag gehört wieder "Wer stiehlt mir die Show?": Der Start der zwölften Staffel der erfolgreichen Quizshow dominiert am Sonntag die Prime Time und erreicht in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.) eine Overnight-Quote von überragenden 16,5 Prozent Marktanteil.
Sonntag verteidigt, Show verteidigt: Original-Moderator Joko Winterscheidt setzt sich zum Staffelstart im Finale gegen Entertainer Jens "Knossi" Knossalla durch. Damit darf Joko seine eigene Show und seinen Moderationsjob vorerst behalten.
Der nächste Diebstahl-Versuch wartet nicht lange auf sich: Comedy-Queen Carolin Kebekus, NBA-Star Moritz Wagner und Streamer-Legende Knossi versuchen bereits kommenden Sonntag erneut Joko die Show zu stehlen. Als Wildcard nimmt Eli (36, aus Schorndorf) hinterm Ratepult Platz. Nur wem es gelingt, sich in den Quiz-Kategorien gegen die anderen durchzusetzen und Joko im Finale zu besiegen, gewinnt die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?".
"Wer stiehlt mir die Show?" - Sonntag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn
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