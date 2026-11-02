Am Mittwoch, dem 18. November, hält der Vordenker Mark O'Shea einen Vortrag zum Thema Advances in Fluid-based Assembly Energize Next-Gen Smarter Wearables

Nordson EFD, ein Unternehmen von Nordson (NASDAQ: NDSN) gab heute bekannt, dass Messebesucher auf der COMPAMED 2026, die vom 16. bis 19. November auf dem Messegelände Düsseldorf in Düsseldorf, Deutschland, stattfindet, erstmals einen Einblick in zwei neue Dosiertechnologien erhalten werden: Ultimus AccuFlow und PICO Pµlse XP HV. Am Stand P13 in Halle 8A werden die Technologien zusammen mit zentralen Dosierlösungen präsentiert, die Anwendungen von manuellen Prozessen bis hin zur automatisierten Fertigung abdecken. Hersteller medizinischer Geräte können sich über die präzise Flüssigkeitsdosierung für Anwendungen informieren, die von empfindlicher Elektronik bis hin zu Wearables für den Point-of-Care-Einsatz reichen. Experten für Flüssigkeitsprozesse von Nordson EFD stehen zur Verfügung, um Dosierkonzepte für Anwendungen zu erörtern, die eine präzise und wiederholgenaue Flüssigkeitsabgabe erfordern.

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The automation-ready PICO Pµlse XP HV non-contact valve delivers ultra precise jetting of high-viscosity materials even thick silicones for medical device assembly.

Mark O'Shea, Vordenker bei Nordson EFD, wird Advances in Fluid-based Assembly Energize Next-Gen Smarter Wearables am Mittwoch, dem 18. November 2026, von 11:00 bis 11:30 Uhr auf dem COMPAMED Suppliers Forum präsentieren. O'Shea wird die jüngsten Fortschritte in der Montageautomatisierung und bei Spezialklebstoffen für die Herstellung medizinischer Sensoren und Geräte der nächsten Generation beleuchten. Die Besucher erfahren praktische Ansätze zur Verbesserung der Komponentenintegration, zur Steigerung der Geräteleistung und zur Beschleunigung der Serienreife für zunehmend miniaturisierte und hochentwickelte Produkte.

"Das Dosieren von Klebstoffen und Klebemitteln in medizinischer Qualität ist für die Herstellung medizinischer Geräte von entscheidender Bedeutung, doch oft ist dies einer der am wenigsten sichtbaren und zugleich einer der kritischsten Schritte des Prozesses. Vom Verkleben winziger Bauteile über den Schutz empfindlicher Elektronik bis hin zur vollständigen Montage von Wearables für den Point-of-Care-Einsatz jede einzelne Flüssigkeitsdosierung ist von Bedeutung", erklärt Goutham Kirikera, Vice President bei Nordson EFD. "Präzision und Wiederholgenauigkeit hängen vom Verständnis des Flüssigkeitsverhaltens, der Materialverträglichkeit und der Anwendungsanforderungen ab. Auf der COMPAMED gewähren wir Herstellern einen ersten Einblick in unsere neuen Dosiertechnologien und demonstrieren gleichzeitig unser Fachwissen im Bereich der flüssigkeitsbasierten Montage, das der Medizintechnik zugutekommt."

Am Stand P13 können Besucher einen ersten Einblick in die beiden Technologien gewinnen, diese in die Hand nehmen und bedienen, zentrale Dosiertechnologien erkunden und Herausforderungen bei der flüssigkeitsbasierten Montage mit den Experten für Flüssigkeitsprozesse von Nordson EFD erörtern. Das Ultimus AccuFlow ist ein kompaktes volumetrisches Dosiersystem mit einem leichten Dosierstift, das für den präzisen Auftrag von Spezialklebstoffen entwickelt wurde. Das PICO Pµlse XP HV ist eine Sprühtechnologie, die für hochviskose Materialien wie dickflüssige Silikone, Fette und UV-härtende Klebstoffe konzipiert ist. Beide Technologien sollen in den kommenden Monaten nach ihrer Vorstellung auf der COMPAMED 2026 auf den Markt kommen.

Über Nordson EFD

Nordson EFD entwickelt und produziert Präzisionsdosiersysteme für Flüssigkeiten, die bei der Tischmontage und automatisierten Fließbandvorgängen verwendet werden. EFD-Dispensersysteme sorgen für die gleichbleibend gleichmäßige Abgabe von Montageflüssigkeiten bei jedem Werkstück und helfen somit Kunden, Prozesssteuerung und Durchsatz zu steigern. Neben der Herstellung hochwertiger Kartuschen ist das Unternehmen auch ein führender Entwickler spezieller Lotpasten für Dosier- und Druckanwendungen. Nordson EFD steht an der Spitze der Einführung von durch Industrie 4.0 ermöglichten Effizienzen in den Markt für Mikrodosieranwendungen. Dadurch erhalten seine Mikrodosierlösungen ein neues Maß an Steuerung und Konnektivität. Nordson EFD bedient seit mehr als 60 Jahren verschiedenste Branchen und unterhält Büros, Anwendungslabore und technische Mitarbeiter in 30 Ländern auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter nordsonefd.com und linkedin.com/company/nordson-efd.

Über Nordson Corporation

Nordson entwickelt, fertigt und vermarktet differenzierte Produkte und Systeme für die Dosierung und Verarbeitung von Klebstoffen, Beschichtungen, Polymeren, Dichtstoffen und Biomaterialien sowie für das Management von Flüssigkeiten, die Prüfung und Inspektion der Qualität, die Behandlung von Oberflächen und die Aushärtung. Diese Produkte werden durch umfassendes Anwendungs-Know-how und direkten weltweiten Vertrieb und Service unterstützt. Wir beliefern eine Vielzahl von Endmärkten in den Bereichen Verbrauchsgüter, Gebrauchsgüter und Technologie, darunter Verpackung, Vliesstoffe, Elektronik, Medizin, Haushaltsgeräte, Energie, Transport, Bauwesen und allgemeine Produktmontage und -veredelung. Das 1954 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Westlake, Ohio, hat Niederlassungen und Supportbüros in mehr als 30 Ländern. Besuchen Sie Nordson im Internet unter nordson.com.

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