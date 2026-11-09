Dosierinnovation bietet Präzisionsleistung, Benutzerfreundlichkeit und integrierte Automatisierung

Nordson EFD, ein Unternehmen von Nordson (NASDAQ: NDSN ), meldete heute den Marktauftritt des PICO Pµlse XP HV Jetsystems, das speziell für extrem präzise (XP) Montageanwendungen mit hochviskosen (HV) Materialien, wie Silikone, Schmierstoffe und UV-gehärtete Klebstoffe, entwickelt wurde. Aufgrund bahnbrechender neuer Produktentwicklungen in zahlreichen Industriebranchen, einschließlich Elektronik, Medizingeräte und Fahrzeuge, werden neue Formulierungen im Industriemarkt immer zahlreicher. Nordson nutzte seine Kernkompetenzen und seine bewährte strukturelle Architektur zur Entwicklung des innovativen piezoelektrischen Jetsystems für kontaktlose Präzisionsdosierung dieser aufstrebenden viskosen Werkstoffe.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260921648694/de/

Caption 1: Das auf Leistung ausgelegte PICO Pµlse XP HV-Jettingsystem zeichnet sich durch seine hervorragende Eignung für anspruchsvolle Anwendungen aus, wie z. B. optische Klebeklebstoffe und präzises Ein-Tropfen-Filling.

Das PICO Pµlse XP HV Jetventil ist automationsfähig, zudem kompatibel mit dem PICO Nexµs Controller und beansprucht wenig Platz für die gebrauchsbereite Integration innerhalb einer vernetzten Smart Factory. Nordson EFD ist ein führender Originalteilhersteller von Präzisionsdosiersystemen für Flüssigkeiten und Automationslösungen mit globalen Niederlassungen, Prüfungslaboratorien und Mitarbeitern im technischen Support.

Das PICO Pµlse XP HV Jetventil dosiert bereits ab 1 Nanoliter mit Geschwindigkeiten bis zu 600 Hz (Abgaben pro Sekunde) mit geeigneter Ventilkühlung und bis zu 1000-Hz-Bursts. Dieses Ventil ist eine Weiterentwicklung des bestehenden XP-Ventils und wurde für höhere Jetleistung konzipiert, um Materialien mit höherer Viskosität dosieren zu können. Der erweiterte Dosierparameterbereich und der spezialisierte Piezo-Aktuator wurden für lange Haltbarkeit und zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Produktionsumgebungen entwickelt. In diesem Video erfahren Sie mehr.

Benutzerfreundlichkeit war ein maßgeblicher Faktor bei der Gestaltung des Jetsystems, das einen werkzeugfreien Schnappverschluss umfasst, der den Flüssigkeits- und Materialwechsel innerhalb weniger Sekunden ermöglicht. Selbstregulierende Kalibrierung und eine kontinuierliche Taktzielsuche verbessern die Ventil-zu-Ventil-Wiederholgenauigkeit und reduzieren Variabilität um bis zu 80 Prozent, was engere Prozessfenster für Situationen mit mehreren Ventilen ergibt.

"PICO Pµlse XP HV ist eine branchenweit unverzichtbare Jetlösung, die Ingenieure und Maschinenintegratoren in die Lage versetzt, neue viskose Materialien zuversichtlich zu jetten. Das neue berührungslose Jetventil ist eine nahtlos eingefügte Neuheit in unserem derzeitigen Portfolio für hochpräzise Dosierlösungen mit der Unterstützung des konsultativen Ansatzes von Nordson bei der Bewältigung einzigartiger Herausforderungen unserer Kunden", erklärt Claude Bergeron, Nordson EFD Product Line Manager. "Unsere hausinternen Experten in Sachen Flüssigkeitsprozesse nutzen diese innovative Technologie in unseren Prüfungslaboratorien weltweit, um optimale Dosierkonfigurationen für einzigartige halb- bis voll-automatisierte Montageanwendungen im gesamten Fertigungsspektrum zu identifizieren."

Über Nordson EFD

Nordson EFD entwickelt und produziert Präzisionsdosiersysteme für Flüssigkeiten, die bei der Tischmontage und automatisierten Fließbandvorgängen verwendet werden. EFD-Dosiersysteme sorgen für die gleichbleibend gleichmäßige Abgabe von Montageflüssigkeiten bei jedem Werkstück und sind Herstellern somit behilflich, die Prozesskontrolle und den Durchsatz zu steigern. Das Unternehmen stellt nicht nur hochwertige Flüssigkeitsverpackungen in Spritzen und Kartuschensystemen her, sondern ist auch ein führender Formulierer spezieller Lotpasten für Dosier- und Druckanwendungen. Nordson EFD steht an vorderster Front bei der Einführung von Effizienzen der 4. Industriellen Revolution auf dem Markt und bringt damit ein neues Niveau an Kontrolle und Konnektivität in seine Mikrodosierlösungen. Nordson EFD bedient eine breite Vielfalt an Branchen seit mehr als 60 Jahren, unterhält Niederlassungen und Anwendungslabors weltweit und beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im technischen Support. Weitere Informationen erhalten Sie unter nordsonefd.com und folgen Sie uns auf linkedin.com/company/nordson-efd.

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