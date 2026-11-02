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Europas erste Anleihe für New-Space-Investitionen ab heute zeichnen: 8 % p. a. Festzins mit dem European Space Bond



02.11.2026 / 09:30 CET/CEST

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Europas erste Anleihe für New-Space-Investitionen ab heute zeichnen:

8 % p. a. Festzins mit dem European Space Bond Bereits ab 1.000 Euro in die europäische New-Space-Wirtschaft investieren

Beteiligungen an innovativen Raumfahrtunternehmen geplant

Zeichnungsmöglichkeit auf europeanspacebond.com

Notierung an der Börse Frankfurt geplant Frankfurt am Main, 02. November 2026 - New Space ist längst ein Milliardenmarkt. Staatliche Investitionsprogramme und private Innovationen treiben das Wachstum der europäischen Raumfahrtwirtschaft voran. Für Anleger ist es jedoch schwierig, bereits mit kleineren Beträgen gezielt in diesen Zukunftsmarkt zu investieren. Viele vielversprechende europäische Unternehmen sind nicht börsennotiert. Verfügbare Anlageprodukte konzentrieren sich häufig auf den US-amerikanischen Markt. Hinzu kommt: Bei allen Chancen ist New Space mit seinen vielfältigen Technologien, Geschäftsmodellen und unterschiedlichen Entwicklungsphasen ein hochkomplexer Markt. Hier will die European Space Ventures AG (ESV) eine Brücke schlagen. Mit dem European Space Bond (ISIN: DE000A5GTXXX; ESB) können Anleger bereits ab 1.000 Euro eine Anleihe zeichnen, deren Erlös insbesondere für den Aufbau eines Beteiligungsportfolios mit Schwerpunkt auf europäischen Raumfahrtunternehmen verwendet werden soll. Die Anleihe bietet einen festen Zinssatz von 8 % p. a. bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Das Volumen der WIB-Emission beträgt bis zu 11.999.000 Euro. Die Zeichnung ist ab sofort über www.europeanspacebond.com möglich. Dort steht auch das Wertpapier-Informationsblatt (WIB), dessen Veröffentlichung die Bafin gestattet hat, und weitere Dokumente zur Verfügung. Im Dezember 2026 soll der Handel des Wertpapiers an der Börse Frankfurt beginnen. "Als First Mover bieten wir Anlegern die Chance, ihr Portfolio um Investments in den europäischen New-Space-Markt zu diversifizieren. Dafür bündeln wir jahrelange Erfahrung mit einem erprobten Investmentansatz und einem starken Netzwerk, das uns Zugang zu vielversprechenden Unternehmen im Sektor ermöglicht", sagt Simon Drake, Vorstand der European Space Ventures AG in Frankfurt am Main. Die European Space Ventures AG wurde von Simon Drake und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Kevin Mac Gowan gegründet, um Anlegern einen strukturierten Zugang in das europäische Raumfahrt-Ökosystem zu ermöglichen. Der European Space Bond ist der Startschuss für Investmentangebote der Beteiligungsgesellschaft. Perspektivisch ist unter anderem ein Börsengang der Gesellschaft geplant. Drake und Mac Gowan investieren seit über zehn Jahren in den New-Space-Sektor - von Raumfahrt-Start-ups bis hin zu Aktien. Zudem haben sie die Lunar Resources Registry UG mitgegründet, ein Alumnus des European Space Agency Business Incubation Centre (ESA BIC Hessen). Lunar Resources Registry untersucht das Potenzial von Ressourcen auf dem Mond und entwickelt Konzepte für deren kommerzielle Nutzung. Aufbau eines diversifizierten New-Space-Beteiligungsportfolios Den Emissionserlös will die European Space Ventures AG insbesondere für den Aufbau eines diversifizierten Beteiligungsportfolios entlang der New Space Wertschöpfungskette nutzen. Der Schwerpunkt liegt auf europäischen Unternehmen. Das Investitionsuniversum reicht von innovativen Start-ups über wachstumsstarke mittelständische Unternehmen bis zu etablierten, börsennotierten Raumfahrtkonzernen. Thematisch stehen europäische Weltraumsouveränität, die strategische Wertschöpfungskette der Raumfahrt sowie die Chancen rund um kritische Rohstoffe, Ressourcen auf dem Mond und im Orbit sowie Energieinfrastruktur im Fokus. Dabei setzt ESV die selbst entwickelte KI-Analyseplattform European New Space AI (ENSAI) ein. ENSAI reduziert die Komplexität des New-Space-Marktes und liefert strukturierte Informationen zur Vorbereitung und Unterstützung von Investmententscheidungen. Eckdaten zum European Space Bond Emittentin:European Space Ventures AG

Wertpapierart: Festverzinsliche Inhaberschuldverschreibung (Anleihe)

ISIN: DE000A5GTXXX

Zeichnung: Auf europeanspacebond.com

Gesamtvolumen: Bis zu 11.999.000 Euro

Kupon: 8,00 % p.a.

Laufzeit: 5 Jahre (01.12.2026 bis 30.11.2031)

Zinszahlung: Jährlich jeweils am 1.12.

Mindestzeichnung / Stückelung: 1.000 Euro

Mittelverwendung (Nettovolumen): Aufbau eines Beteiligungsportfolios im Space-Sektor. Weitere Mittel dienen laufenden Kosten, Verwaltung, Forschung und der Weiterentwicklung der Analyseplattform ENSAI. (Details sehe WIB)

Börsennotierung: Geplant ab dem 01.12.2026 Börse Frankfurt (Freiverkehr)



Rechtlich maßgebliches Wertpapier-Informationsblatt (WIB) unter europeanspacebond.com zum Download. Kontakt PR & IR

Fabian Lorenz // T: +49 221 29 83 15 88 // M: bond@europeanspacebond.com

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