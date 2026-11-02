Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit tieferen Kursen in die neue Handelswoche gestartet, was den Abgaben der in der Schweiz stark vertretenen defensiven Papieren geschuldet ist. Denn in Asien hatten die Märkte eine überraschende Widerstandskraft gegen den Kurseinbruch der US-Technologie-Werte vom Freitag gezeigt. Grund der verhaltenen Reaktion dürfte der anhaltende Rendite-Rückgang in den USA sein, hiess es im Handel. Zudem wurde auf einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab