London/Frankfurt - J O Hambro Capital Management hat den «JOHCM Emerging Markets Fund» aufgelegt, einen in Irland domizilierten OGAW, der von einem dreiköpfigen Anlageteam unter der Leitung von Emery Brewer verwaltet wird. Das Team managt die Strategie seit 2010 für institutionelle Kunden und verwaltet derzeit ein Vermögen von 1,2 Mrd. US-Dollar in Aktien aus Schwellenländern. Emery Brewer verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Branche und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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