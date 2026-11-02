Es ist ein gewaltiger Schock für Alstom-Aktionäre zum Wochenbeginn. Der Kurs des französischen Konzerns für Schienenverkehrstechnik bricht zum Wochenbeginn über -30% ein. Was steckt hinter dem gigantischen Crash der Alstom-Aktie und können Anleger hier nun ein Mega-Schnäppchen machen? Dramatische Gewinn- und Cashflow-Entwicklung Auslöser des heutigen Kurskollaps der Alstom-Aktie ist eine massive Gewinn- und Cashflow-Warnung. Der Schienenverkehrstechnikhersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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