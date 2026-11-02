FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.11.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS DR, MARTENS TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 60 (75) PENCE - BARCLAYS CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 575 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 800 (850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 17000 (16000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HALEON TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 365 (514) PENCE - BERENBERG CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 850 (880) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BP PRICE TARGET TO 720 (715) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5382 (5352) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS GSK PRICE TARGET TO 3004 (3010) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 395 (520) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1380 (1550) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 18900 (18600) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RESUMES TESCO WITH 'BUY' - TARGET 545 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 190 (195) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 365 (370) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 1100 (1200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GSK PRICE TARGET TO 1850 (1860) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 760 (720) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO TO 'BUY' - PRICE TARGET 5600 (5200) PENCE - GOLDMAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3600 (3500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 55 (53) EUR - 'BUY' - GOLDMAN REMOVED HSBC, HALEON, CTP FROM 'EURO CONV. LIST - DIRECTORS' CUT' - JPMORGAN CUTS FUTURE PLC TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 385 PENCE - ODDO BHF STARTS LONDONMETRIC PROPERTY WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 190 PENCE - RBC RAISES BOOHOO TO 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 33 (25) PENCE - RPT/RBC RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 15250 (14500) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 16000 (15200) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BP PRICE TARGET TO 725 (700) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3310 (3150) PENCE - 'BUY'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News