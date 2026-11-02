Termine der Woche | Apple: KI-Versicherung? | AMD: Neue KI-Fantasie? | Fresenius: Starker Deal!
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|Termine der Woche | Apple: KI-Versicherung? | AMD: Neue KI-Fantasie? | Fresenius: Starker Deal!
|Termine der Woche | Apple: KI-Versicherung? | AMD: Neue KI-Fantasie? | Fresenius: Starker Deal
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|AMD: Vor den Zahlen unter Druck - wie weit trägt die 500-Dollar-Marke?
|08:49
|Nasdaq nach dem Ausverkauf: Apple, AMD & US-Arbeitsmarkt vor dem nächsten Börsentest
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|Nvidia, AMD und Broadcom: Künstliche Intelligenz unter Druck - Nvidia hat die beste Ausgangslage
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|AMD-Aktie: Hält die 500 US$-Marke?
|Die AMD-Aktie wird nach ihrer Rekordjagd hart ausgebremst: Am Freitag stürzte der Kurs um -10,88% auf 504,80 US$ ab. Vom Allzeithoch bei 660,00 US$ hat der Halbleitertitel damit deutlich korrigiert....
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|Spyware-Alarm im Bundestag: Apple warnt Politiker vor iPhone-Hack
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|Apple, Samsung, Google und Xiaomi: Smartphone-Kameras im direkten Fotovergleich
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|Apple und Siri AI in der EU: Die Lage ist wohl "optimistisch"
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|MacBook Pro mit PROLED-XDR-Display: Wie das leuchtende Apple-Logo funktioniert
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|Apple vor Zahlen: Neue Führung, iPhone 18 und Milliarden-Erwartungen setzen Anleger unter Strom
|Alle Augen auf Apple: Mit dem ersten Auftritt des neuen CEOs John Ternus und den Erwartungen an das iPhone 18 könnte das Quartalsergebnis für eine Überraschung sorgen. Trotz schwachem Tech-Umfeld bleibt...
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|China-Deal: Fresenius klettert auf Achtmonatshoch
|Bis zu 37 Nachahmer-Arzneien eines chinesischen Partners sollen das Portfolio von Fresenius im kommenden Jahrzehnt auf bis zu 66 Moleküle wachsen lassen. An der Börse kommt der Deal mit WuXi Biologics...
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|12:10
|Fresenius baut Geschäft mit Biosimilars aus
|11:59
|Fresenius doubles down on biosimilars with big WuXi alliance
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|Termine der Woche | Apple: KI-Versicherung? | AMD: Neue KI-Fantasie? | Fresenius: Starker Deal!
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|11:47
|AKTIE IM FOKUS: Fresenius getrieben von Entwicklungskooperation an Dax-Spitze
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Entwicklungsvereinbarung im Bereich der Nachahmermedikamente kommt am Montag bei den Anlegern von Fresenius gut an. Der Kurs des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers...
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|Unternehmen / Aktien
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|ADVANCED MICRO DEVICES INC
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|APPLE INC
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|-0,73 %
|FRESENIUS SE & CO KGAA
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