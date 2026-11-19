DJ Moody's hebt Ausblick für Fresenius-Rating auf "positive" an

DOW JONES--Die Ratinagentur Moody's erwartet für den deutschen Gesundheitskonzern Fresenius in den nächsten 12 bis 18 Monaten eine deutliche Verbesserung seiner Kreditkennziffern und hat deshalb den Ausblick für das Baa3-Emittentenrating von "stable" auf "positive" heraufgesetzt. Der von Moody's ermittelte bereinigte Verschuldungsgrad bezogen auf das EBITDA dürfte unter den Faktor 3,0 sinken, heißt es in einer Mitteilung.

Moody's erwartet ferner, dass der DAX-Konzern mit Blick auf den Ausgleich von inflationsbedingten Belastungen seine Kostendisziplin beibehalten und etwaige Zukäufe konservativ finanzieren wird.

Das Rating selbst wurde zugleich bestätigt.

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November 19, 2026 07:16 ET (12:16 GMT)

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