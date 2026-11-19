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mAbxience und OncoPrecision geben Herstellungs- und Investitionsvereinbarung für den ADC-Kandidaten ONC001 von OncoPrecision bekannt



19.11.2026 / 07:55 CET/CEST

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MADRID, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- mAbxience, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Fresenius SE & Co. KGaA, und OncoPrecision, ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in New York City, das durch die Verbindung biologischer Erkenntnisse aus Patientenproben mit KI Pionierarbeit bei der Entwicklung von First-in-Class-Präzisionstherapien für schwer behandelbare Krebserkrankungen leistet, gaben heute eine Investitions-, Entwicklungs- und Herstellungsvereinbarung für ONC001 bekannt, den wichtigsten Wirkstoffkandidaten von OncoPrecision aus der Klasse der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC). Gemäß der Vereinbarung wird mAbxience das Entwicklungsprogramm für die Antikörperkomponente von ONC001 verantworten, das von der Zelllinienentwicklung (CLD) über die Prozess- und Analytikentwicklung bis zur Herstellung von Material in GMP-Qualität zur Unterstützung der geplanten klinischen Phase-I-Studie reicht. ONC001 ist ein gegen CD64 gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), das als erstes seiner Klasse zur Eliminierung leukämischer Monozyten sowie tumorassoziierter Makrophagen entwickelt wurde und dessen vorrangige Zielindikationen die akute myeloische Leukämie (AML) mit monozytärer Differenzierung sowie die chronische myelomonozytäre Leukämie (CMML) sind - aggressive Blutkrebserkrankungen, für die nur wenige wirksame Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen und bei denen die mediane Überlebenszeit lediglich Monate beträgt. ONC001 wurde erstmals 2025 in einem Vortrag auf der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) öffentlich vorgestellt und wird derzeit auf erste Studien am Menschen vorbereitet. Im Rahmen der Vereinbarung wird mAbxience das Programm durch die Herstellung der ersten GMP-Charge für die klinische Anwendung unterstützen und dabei sein wissenschaftliches Fachwissen, seine industriellen Kapazitäten, den Smart CoGs-Ansatz sowie umfassende Erfahrung in der Antikörperentwicklung einbringen. mAbxience hat eine strategische Investition in OncoPrecision getätigt und Jurgen Van Broeck, Geschäftsführer von mAbxience, wird dem Verwaltungsrat von OncoPrecision als Beobachter angehören. Die finanziellen Bedingungen der Investition bleiben vertraulich. José Ramón Millán, Direktor für das globale Portfolio, CDMO und Partnerschaften bei mAbxience, sagte: "Wir freuen uns, mit OncoPrecision bei der Entwicklung von ONC001 zusammenzuarbeiten, einem vielversprechenden ADC-Kandidaten, der die Innovationskraft der heutigen Onkologie beispielhaft verdeutlicht. Indem wir unsere Kompetenzen und unser langfristiges Engagement bündeln, wollen wir ONC001 schneller zur klinischen Erprobung bringen und zugleich nachhaltigen Mehrwert für beide Unternehmen schaffen." Jurgen Van Broeck, Geschäftsführer von mAbxience, sagte: "Ich freue mich, OncoPrecision durch diese Partnerschaft sowie in meiner Funktion als Beobachter im Verwaltungsrat zu unterstützen, während das Unternehmen ONC001 auf Phase-I-Studien vorbereitet und seine First-in-Class-Pipeline weiterentwickelt." Tarek Ali Zaki, Mitbegründer und Geschäftsführer von OncoPrecision, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit mAbxience, deren herausragende Produktionskapazitäten und regulatorische Fachkenntnisse uns helfen, ONC001 schneller in die klinische Erprobung zu bringen. Die Einbindung eines vollständig integrierten biopharmazeutischen Partners, der unsere Vision teilt, Patienten Arzneimittel mit echtem Nutzen bereitzustellen, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur nächsten Entwicklungsphase unseres Unternehmens." Die beiden Unternehmen wollen ONC001 schneller in die erste klinische Erprobung am Menschen bringen, indem sie den mithilfe der translationalen, auf Patientenproben basierenden Wirkstoffforschungsplattform von OncoPrecision entwickelten First-in-Class-Kandidaten mit dem bewährten Fachwissen von mAbxience in der Antikörper- und Prozessentwicklung, im Technologietransfer sowie in der GMP-Herstellung verbinden. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mabxience-und-oncoprecision-geben-herstellungs--und-investitionsvereinbarung-fur-den-adc-kandidaten-onc001-von-oncoprecision-bekannt-302945026.html



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