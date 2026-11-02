Der Verkauf des verlustbringenden Geschäfts Diatron markiert für STRATEC einen bedeutenden strategischen Neustart, da damit ein Geschäftsbereich entfällt, von dem ein jährlicher EBIT-Verlust von EUR 10 Mio. erwartet wurde. Die Transaktion legt jedoch zugleich eine erhebliche zugrunde liegende Umsatzabwärtsrevision offen, die durch die schwachen Umsätze im dritten Quartal untermauert wird. Zwar werden nicht zahlungswirksame Belastungen in Höhe von EUR 48-53 Mio. das Ergebnis im GJ26 deutlich belasten, doch dürfte der Wegfall der Diatron-Verluste die künftige Profitabilität und Cashflow-Generierung spürbar verbessern. Da die operative Erholung weiterhin fragil ist, bestätigen wir unser HOLD-Rating und erhöhen unser Kursziel von EUR 22,00 auf EUR 23,50. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/stratec-se
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