FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Absatz habe nicht zuletzt wegen des Medikaments Dupixent die Erwartungen übertroffen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer Studie am Montag. Mit dem operativen Gewinn (Ebita) im Kerngeschäft habe der französische Pharmakonzern die Markterwartung um beachtliche rund 25 Prozent übertroffen./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
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