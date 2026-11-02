Genf - Der Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS verstärkt sein Geschäft mit Fahrzeugkontrollen in Frankreich. Dazu übernimmt das Unternehmen den französischen Spezialisten Protechnologies, wie SGS am Montag mitteilte. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt. Protechnologies unterstützt unabhängige Fahrzeugprüfstellen beim Aufbau und Betrieb ihrer Zentren. Das 1993 gegründete Unternehmen betreibt unter der Marke «Mon Contrôle Technique» ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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