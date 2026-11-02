Bern - Die SRG verbreitet ihre Radiosendungen ab Mitte November wieder über UKW. Ausgestrahlt werden die jeweiligen Hauptprogramme, darunter auch die Kultursender sowie die in der Deutschschweiz beliebten Regionaljournale. Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) habe der SRG die wieder beantragen entsprechende Funkkonzession erteilt, die nun nach Ablauf der Beschwerdefrist rechtskräftig sei, teilte die SRG am Montag mit. Mit den ersten wieder in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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