Bei Cameco lief es am Freitag an der Börse alles andere als gut. Nachdem der kanadische Uranproduzent seine neuen Quartalszahlen veröffentlicht hatte, ging es für die Aktie um fast -8% nach unten. Dabei entwickelt sich der Uranmarkt eigentlich weiterhin positiv und auch die langfristigen Aussichten für Atomenergie bleiben gut. Trotzdem hat Cameco derzeit mit einigen Problemen zu kämpfen, die sich inzwischen deutlich in den Geschäftszahlen bemerkbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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