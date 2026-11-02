Es sind bittere Tage für die Aktionäre von Kioxia. Nachdem der Kurs des japanischen Speicherchipherstellers am Freitag bereits um -13% eingebrochen ist, geht es am Montagvormittag um weitere -6% nach unten. Die Kioxia-Aktie fällt damit auf den niedrigsten Stand seit April dieses Jahres. Seit ihrem Allzeithoch Mitte Juni haben sich -70% des Börsenwerts von Kioxia in Luft aufgelöst. War die Aktie eine große Luftnummer oder macht die Börse hier gerade ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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