Batteriespeicherproduzent Sigenergy stößt in den Markt für Großprojekte vor. Das Unternehmen will im deutschsprachigen Raum mit dem Kompaktspeicher SigenCube bei Industrieunternehmen punkten. Der bisher vor allem im Heimspeicher-Segment aktive Anbieter Sigenergy erweitert seine Produktpalette mit dem Speicher SigenCube für den Bereich der Großprojekte. Wie das Unternehmen mitteilte, sei der neue Speicher auf Utility-, Gewerbe- und Industriekunden zugeschnitten. Er verbinde hohe Energiedichte, Sicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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