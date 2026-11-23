Die neue Wallbox EVAC G2 von Sigenergy kann bidirektional laden. Fällt das Netz aus, kann die Fahrzeugbatterie das Haus mit Strom versorgen. Auch überschüssigen Sonnenstrom von der Photovoltaik-Anlage nutzt sie automatisch. Der Batteriespeicherspezialist Sigenergy bringt die neu entwickelte Wallbox EVAC G2 auf den Markt. Diese erfüllt die EU-Verordnung für den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR), nach der ab dem 1. Januar 2027 neu installierte AC-Ladepunkte den Kommunikationsstandard ...

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