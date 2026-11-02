Bis vor wenigen Tagen hatte es den Anschein, also ob die MHP Hotel-Aktie ihren Tiefstkurs an der Ein-Euro-Marke testen wird, der im Jahr 2024 erreicht worden war. Doch ordentliche Zahlen für das dritte Quartal halfen dem Papier ebenso wie ein Aktienrückkaufprogramm, den Abwärtstrend zu brechen. Wir sehen nun Chancen. MHP Hotel hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Betreiber von Premium- und Luxushotels im deutschsprachigen Raum entwickelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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