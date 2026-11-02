Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
VGG982181296 VCI Global Ltd. 02.11.2026 VGG982181XXX VCI Global Ltd. 03.11.2026 Tausch 18:1
US63938C1080 Navient Corp. 02.11.2026 US63943R1XXX Navient Hldgs Inc. 03.11.2026 Tausch 1:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
VGG982181296 VCI Global Ltd. 02.11.2026 VGG982181XXX VCI Global Ltd. 03.11.2026 Tausch 18:1
US63938C1080 Navient Corp. 02.11.2026 US63943R1XXX Navient Hldgs Inc. 03.11.2026 Tausch 1:1
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