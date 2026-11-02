The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.11.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.11.2026
ISIN Name
CA8277191059 SILVER47 EXPL. CORP. O.N.
US63938C1080 NAVIENT CORP. DL-,01
US8684591089 SUPERNUS PHARMAC.DL -,001
VGG982181296 VCI GLOBAL LTD NEW
XS0861990XXX TELIA COMPANY AB 12/42MTN
XS2055747XXX FORTINI INV. 19/38
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.11.2026
ISIN Name
CA8277191059 SILVER47 EXPL. CORP. O.N.
US63938C1080 NAVIENT CORP. DL-,01
US8684591089 SUPERNUS PHARMAC.DL -,001
VGG982181296 VCI GLOBAL LTD NEW
XS0861990XXX TELIA COMPANY AB 12/42MTN
XS2055747XXX FORTINI INV. 19/38
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