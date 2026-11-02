Carmignac: KI und Arbeitsmarkt

02.11.2026 -

Disruption, Verbreitung und das tatsächliche Tempo des Wandels

Künstliche Intelligenz (KI) dominiert weiterhin die makroökonomische, gesellschaftliche und Investitionsdiskussion. Eine zentrale Frage für Anleger ist, ob KI die Produktivität steigert und neue Arbeitsplätze schafft oder ob sie Arbeitsplätze schneller verdrängt, als sich die Arbeitsmärkte anpassen können. Wir gehen davon aus, dass es zu Umbrüchen kommen wird, diese jedoch entscheidend eher schrittweise als plötzlich erfolgen werden. Die Verdrängung wird dort am größten sein, wo die Ergebnisse messbar und die Automatisierung wirtschaftlich attraktiv ist, während organisatorische Trägheit, Implementierungskosten, Regulierung, demografische Faktoren, infrastrukturelle Einschränkungen und Widerstand seitens der Arbeitnehmer die Verbreitung verlangsamen werden. Wie frühere Allzwecktechnologien wird auch die KI wahrscheinlich den Weg vom Experimentalstadium hin zu einer umfassenden Transformation beschreiten, wobei es dazwischen zu erheblichen Reibungsverlusten kommen wird.

Die Angst vor Arbeitslosigkeit ist real

Die Besorgnis in der Öffentlichkeit ist spürbar: 59 % der Menschen machen sich Sorgen wegen KI, wozu auch Bedenken hinsichtlich des Verlusts von Arbeitsplätzen gehören1 2. KI-Arbeitsmarktbeobachter führen seit Januar 2023 rund 370.000 Stellenstreichungen auf KI zurück. Im Januar 2026 wurden bei etwa 7 % der Stellenstreichungen in den USA KI als Grund genannt3. Prominente KI-Forscher haben lautstark Bedenken geäußert, dass die sozialen Folgen möglicherweise nur unzureichend bewältigt werden, und das Weltwirtschaftsforum stuft die negativen Auswirkungen der KI über einen Zehnjahreszeitraum hinweg als wesentlich gravierender ein als kurzfristig4. Mit dem Fortschritt in den Bereichen Robotik und physische KI dehnt sich der Einflussbereich der zudem über digitale Aufgaben hinaus in die physische Welt aus. Auf Unternehmensebene zeigen auch viel beachtete Arbeitskonflikte, wie beispielsweise bei Samsung, dass sich der Widerstand verstärken kann, wenn die Beschäftigten der Ansicht sind, die Gewinne kämen unverhältnismäßig stark den Aktionären und der Unternehmensleitung zugute.

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.

Nachhaltliges Investieren: Unsere Überzeugung

Entdecken Sie unseren Bereich zum Thema nachhaltiges Investieren

1Roshni Modhvadia, Tvesha Sippy, Octavia Field Reid und Helen Margetts, "How Do People Feel About AI?" (Ada Lovelace Institute und The Alan Turing Institute, 2025). 2Britisches Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie (2024) - Öffentliche Einstellung zu Daten und KI - Bericht zur Tracker-Umfrage. 3https://www.challengergray.com/wp-content/uploads/2026/02/CR126007123.pdf. 4Weltwirtschaftsforum - Global Risks Report (2026). 5US-Landwirtschaftsministerium (2005) Der Wandel der US-Landwirtschaft und der Agrarpolitik im 20. Jahrhundert. 6Brynjolfsson, Erik, Daniel Rock und Chad Syverson, "Die J-Kurve der Produktivität: Wie immaterielle Güter Allzwecktechnologien ergänzen", American Economic Journal: Macroeconomics, 2021, 13 (1), 333-372. 7https://www.gallup.com/workplace/704225/rising-adoption-spurs-workforce-changes.aspx. 8https://www.gallup.com/workplace/704225/rising-adoption-spurs-workforce-changes.aspx. 9James Bessen, "AI and Jobs: the role of demand", NBER Working Paper 24235 (2018), https://doi.org/10.3386/w24235. 10Acemoglu, Daron, und Pascual Restrepo. 2019. "Automatisierung und neue Aufgaben: Wie Technologie Arbeitskräfte verdrängt und wieder einsetzt." Journal of Economic Perspectives 33 (2): 3-30.. 12Royal College of Radiologists, "Personalmangel ist eine 'tickende Zeitbombe' für Krebspatienten, warnen Ärzte" (2025). 13CodeRabbit, "State of AI vs. menschliche Codegenerierung" (Dezember 2025). 14https://www.bls.gov/news.release/jolts.t05.htm. 15Zuckerberg sagt, Meta habe bei der Umstellung der Belegschaft auf KI "Fehler" gemacht | Reuters. 16Goldman Sachs (2025) - Wie wird sich KI auf die globale Arbeitswelt auswirken? 17JLL (2026) Globaler Ausblick für den Rechenzentrumsmarkt 2026. 18IEA Global Critical Minerals Outlook 2025. 19Hintergrund: Demografischer Wandel, Wirtschaftswachstum und Ungleichheiten zwischen den Generationen: OECD-Beschäftigungsausblick 2025 | OECD.

20Causa, O. et al. (2025), "Arbeitskräftemangel und Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt: Evidenz und politische Implikationen", Arbeitspapiere der OECD-Wirtschaftsabteilung, Nr. 1832, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/14e62ec0-en. 21https://wkc.who.int/resources/news/item/01-10-2024-supporting-informal-long-term-caregivers-for-older-people. 22Tosaka, Y., Funada, S. & Goto, R. Faktoren auf Organisationsebene im Zusammenhang mit dem Einsatz von Pflegerobotern bei Langzeitpflegeanbietern: Einblicke aus einer dreijährigen gepoolten Querschnittsstudie in Japan. BMC Health Serv Res 26, 252 (2026). https://doi.org/10.1186/s12913-026-14082-4. 23Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar und Ruyu Chen, "Canaries in the Coal Mine? Sechs Fakten zu den jüngsten Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf die Beschäftigung" (Stanford Digital Economy Lab, November 2025), 24Centre for AI Safety (1. Juni 2026) Ein deutlicher Anstieg der digitalen Arbeitsautomatisierung. 25Ihr Gehirn und ChatGPT: Anhäufung kognitiver Schulden bei der Nutzung eines KI-Assistenten zum Verfassen von Aufsätzen - MIT Media Lab. 25Verweise auf bestimmte Wertpapiere dienen ausschließlich der Veranschaulichung, um den Prozess der Investition oder den Aufbau des Portfolios zu beschreiben, und sind nicht als Empfehlung oder Hinweis auf die vergangene, aktuelle oder zukünftige Zusammensetzung des Portfolios zu verstehen. Das Portfolio kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Dies ist eine Werbemitteilung. Dieser Artikel darf ohne die vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch in Teilen vervielfältigt werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.