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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
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02.11.26 | 17:35
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Dow Jones News
02.11.2026 18:33 Uhr
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PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 6. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 6. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 6. Zwischenmeldung

München (pta000/02.11.2026/18:01 UTC+1)

Im Zeitraum vom 26. Oktober 2026 bis einschließlich 1. November 2026 wurden insgesamt Stück 1.337.076 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 23. September 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 24. September 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
26.10.2026  XETRA      219.780            122,7045 
       CBOE DXE     50.000            122,6227 
       Aquis Exchange  25.000            122,5521 
       Turquoise Europe 15.000            122,4664 
       Summe      309.780            122,6675 
27.10.2026  XETRA      243.947            127,3691 
       CBOE DXE     29.851            126,8768 
       Aquis Exchange  12.389            127,0053 
       Turquoise Europe 12.345            126,9946 
       Summe      298.532            127,2893 
28.10.2026  XETRA      192.764            132,0565 
       CBOE DXE     24.893            131,7162 
       Aquis Exchange  12.418            131,5951 
       Turquoise Europe 12.392            131,6331 
       Summe      242.467            131,9763 
29.10.2026  XETRA      191.044            135,8381 
       CBOE DXE     24.792            135,5262 
       Aquis Exchange  9.883             135,7385 
       Turquoise Europe 9.960             135,2765 
       Summe      235.679            135,7774 
30.10.2026  XETRA      180.856            127,7435 
       CBOE DXE     38.419            127,4482 
       Aquis Exchange  15.637            127,6370 
       Turquoise Europe 15.706            127,6233 
       Summe      250.618            127,6841

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. September 2026 bis einschließlich 1. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 5.850.308 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793638860989 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 12:01 ET (17:01 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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