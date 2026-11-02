DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 6. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 6. Zwischenmeldung

München (pta000/02.11.2026/18:01 UTC+1)

Im Zeitraum vom 26. Oktober 2026 bis einschließlich 1. November 2026 wurden insgesamt Stück 1.337.076 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 23. September 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 24. September 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 26.10.2026 XETRA 219.780 122,7045 CBOE DXE 50.000 122,6227 Aquis Exchange 25.000 122,5521 Turquoise Europe 15.000 122,4664 Summe 309.780 122,6675 27.10.2026 XETRA 243.947 127,3691 CBOE DXE 29.851 126,8768 Aquis Exchange 12.389 127,0053 Turquoise Europe 12.345 126,9946 Summe 298.532 127,2893 28.10.2026 XETRA 192.764 132,0565 CBOE DXE 24.893 131,7162 Aquis Exchange 12.418 131,5951 Turquoise Europe 12.392 131,6331 Summe 242.467 131,9763 29.10.2026 XETRA 191.044 135,8381 CBOE DXE 24.792 135,5262 Aquis Exchange 9.883 135,7385 Turquoise Europe 9.960 135,2765 Summe 235.679 135,7774 30.10.2026 XETRA 180.856 127,7435 CBOE DXE 38.419 127,4482 Aquis Exchange 15.637 127,6370 Turquoise Europe 15.706 127,6233 Summe 250.618 127,6841

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. September 2026 bis einschließlich 1. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 5.850.308 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793638860989 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 12:01 ET (17:01 GMT)