Bei aap Implantate kommt Bewegung in die Sanierungsgeschichte. Der Berliner Medizintechnikspezialist hat seine Kosten deutlich reduziert, die operative Gewinnschwelle erreicht und wächst in den USA kräftig. Jetzt will das Unternehmen mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld einsammeln und gleichzeitig Schulden abbauen. Für Anleger stellt sich die Frage: Steht die aap Aktie vor einem nachhaltigen Comeback oder wird die Kapitalmaßnahme zunächst zur Belastungsprobe? aap Implantate: Operative Trendwende wird sichtbar Nach Jahren der Restrukturierung zeigen sich bei aap Implantate zunehmend Fortschritte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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