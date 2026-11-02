Der Sprung über die Marke zwischen 61,60 und 64,30 € hat CTS Eventim nach oben getragen, die Aktie notiert nun knapp darüber. Nach dem erneuten Test der letzten Hochs läuft ein Rücksetzer. Darüber wartet der Widerstand zwischen 69,40 und 70,80 €, außerdem steht noch ein Gap im Raum. Hält die alte Hürde jetzt als Unterstützung, oder war der Anstieg schon alles? Ein Aktivist, zwei Termine Am 20. Oktober hat der US-Investor Ananym Capital seinen Einstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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