Die Unternehmen werden gemeinsam KI-Funktionen entwickeln, beginnend mit der Unterstützung bei der ärztlichen Dokumentation, um "medicalforce" und die hauseigenen Systeme von SBC Medical zu verbessern und die Produktivität sowie Rentabilität der einzelnen Kliniken zu steigern

Die SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("das Unternehmen" oder "SBC Medical"), eine Medical Services Organization (MSO), die Managementunterstützung in einer Vielzahl von Bereichen des Gesundheitswesens anbietet, gab heute bekannt, dass sie am 26. Oktober 2026 eine Kapital- und Geschäftspartnerschaftsvereinbarung mit AtomicSoftware Inc. ("AtomicSoftware"), dem in Tokio ansässigen Anbieter von "medicalforce", einer All-in-One-Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) für Kliniken, eine Vereinbarung über eine Kapital- und Geschäftspartnerschaft geschlossen hat. Im Rahmen dieser Allianz hat SBC Medical 600 Millionen Yen (ca. 3,8 Millionen US-Dollar) in die Serie-C-Finanzierungsrunde von AtomicSoftware investiert. Die beiden Unternehmen werden gemeinsam KI-Funktionen entwickeln, beginnend mit einer Funktion, die Ärzte bei der Erstellung von Krankenakten unterstützt.

Wichtige Highlights

Bewährte Plattform: "medicalforce" wird von mehr als 800 Kliniken*1 in Japan genutzt, vorwiegend von Privatkliniken, bei einer Kundenbindungsrate von 99,2 %*2.

"medicalforce" wird von mehr als 800 Kliniken*1 in Japan genutzt, vorwiegend von Privatkliniken, bei einer Kundenbindungsrate von 99,2 %*2. Gemeinsame KI-Entwicklung: Die von den beiden Unternehmen gemeinsam entwickelten Funktionen werden "medicalforce" erweitern und schrittweise in die eigenen Klinikbetriebssysteme von SBC Medical integriert.

Die von den beiden Unternehmen gemeinsam entwickelten Funktionen werden "medicalforce" erweitern und schrittweise in die eigenen Klinikbetriebssysteme von SBC Medical integriert. Wirtschaftlichkeit pro Klinik: Indem Ärzte und Mitarbeiter von Dokumentations- und Verwaltungsaufgaben entlastet werden, strebt SBC Medical eine Steigerung der Produktivität und Rentabilität in jeder einzelnen Klinik an.

Indem Ärzte und Mitarbeiter von Dokumentations- und Verwaltungsaufgaben entlastet werden, strebt SBC Medical eine Steigerung der Produktivität und Rentabilität in jeder einzelnen Klinik an. Skalierbares Wachstum: Standardisierte Implementierungsverfahren sollen die Vorbereitungen für die Eröffnung neuer Kliniken verkürzen und eine schnellere Betriebsstabilität gewährleisten, während SBC Medical sein Netzwerk von 287 Kliniken*3 ausbaut.

Standardisierte Implementierungsverfahren sollen die Vorbereitungen für die Eröffnung neuer Kliniken verkürzen und eine schnellere Betriebsstabilität gewährleisten, während SBC Medical sein Netzwerk von 287 Kliniken*3 ausbaut. Strategische Investition: SBC Medical hat 600 Millionen Yen (ca. 3,8 Millionen US-Dollar) in die Serie-C-Finanzierungsrunde von AtomicSoftware investiert.

Strategische Begründung

Das Wachstum von SBC Medical als MSO basiert auf der Standardisierung der für den Klinikbetrieb erforderlichen Systeme und deren konzernweiter Einführung. Standardisierung und Digitalisierung sind zentrale Bestandteile des Geschäftsmodells des Unternehmens und ermöglichen es ihm, sein Netzwerk auszubauen und gleichzeitig eine gleichbleibende Betriebsqualität zu gewährleisten. Das Unternehmen betrachtet Investitionen in die diesem Modell zugrunde liegenden Systeme und Prozesse als wichtige Wachstumsinvestition, unter anderem als Mittel zur weiteren Steigerung seiner Wiederbesuchsrate von 72 %*4.

In Selbstzahlerkliniken laufen Terminvereinbarungen, elektronische Patientenakten, Zahlungen und die Nachsorge nach dem Besuch als ein kontinuierlicher täglicher Arbeitsablauf ab. Damit KI greifbare Ergebnisse liefert, muss sie in diesen Arbeitsablauf als Funktionen eingebettet sein, die Ärzte und Mitarbeiter täglich nutzen. Durch die Kombination der praktischen Betriebserfahrung von SBC Medical mit der Expertise von AtomicSoftware bei der Einbindung der spezifischen Anforderungen von Selbstzahlerkliniken in ihre Produkte wollen die Unternehmen den Aufwand für Dokumentation und Überprüfung reduzieren und mehr Zeit für die Kunden schaffen.

Der Zusammenschluss baut auf einer bestehenden Zusammenarbeit auf. Die Hada no Aozora-Klinik, eine Klinik, für die SBC Medical Managementunterstützung leistet, nutzt bereits "medicalforce" als zentrales Betriebs- und Zahlungssystem, und das durch diesen praktischen Einsatz gewonnene Wissen sowie die damit erzielten Erfolge führten zu dieser Allianz. Durch diesen Zusammenschluss werden die beiden Unternehmen über eine reine Anbieter-Nutzer-Beziehung hinausgehen und zu Partnern werden, die gemeinsam bessere Ansätze für den Klinikbetrieb erarbeiten und umsetzen.

Warum AtomicSoftware

In etwas mehr als fünf Jahren seit seiner Einführung wurde "medicalforce" von mehr als 800 Selbstzahler-Kliniken*1 in Japan eingeführt, darunter Kliniken für ästhetische Chirurgie und ästhetische Dermatologie. Das System unterstützt Terminverwaltung, elektronische Patientenakten, Zahlungen, Kundeninformationsmanagement und Geschäftsanalysen in einem einzigen System und weist eine Kundenbindungsrate von 99,2 %*2 auf. Die Stärke des Produkts liegt in der Berücksichtigung der spezifischen betrieblichen Anforderungen von Selbstzahlerkliniken, wie beispielsweise Terminvereinbarungen, die Behandlungsräume, Geräte und Personal mit Behandlungsangeboten verknüpfen, sowie die Verwaltung von im Voraus bezahlten Behandlungskuren und Fallfotos. Mithilfe seiner KI-Funktionssuite "medicalforce intelligence" entwickelt AtomicSoftware zudem Funktionen zur Erstellung von Krankenakten aus Sprachaufzeichnungen, zur Zusammenfassung von Krankenakteninformationen und zur Unterstützung der Nachsorge nach dem Besuch. Die Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2022, dem internationalen Standard für Informationssicherheitsmanagement, bildet eine vertrauenswürdige Grundlage für den Umgang mit Kundendaten. SBC Medical ist davon überzeugt, dass die Nutzung dieser Entwicklungs- und Betriebskompetenz, die in japanischen klinischen Einrichtungen verwurzelt ist, die praktische Anwendung der gemeinsamen Entwicklungsergebnisse sowie die Weiterentwicklung der eigenen Systeme beschleunigen wird.

Umfang der Zusammenarbeit

Die beiden Unternehmen werden gemeinsam KI-gestützte Funktionen entwickeln, beginnend mit einer Funktion, die Ärzte bei der Erstellung von Krankenakten unterstützt. Die Funktionen werden in Kliniken, denen SBC Medical Managementunterstützung bietet, validiert und verfeinert, um sicherzustellen, dass sie im klinischen Alltag praxistauglich sind. Anschließend werden sie zur Verbesserung von "medicalforce" genutzt und schrittweise in die Klinikbetriebssysteme des Unternehmens integriert. Durch die Reduzierung des Zeitaufwands für Ärzte und Mitarbeiter bei der Dokumentation und Verwaltungsarbeit strebt das Unternehmen an, die für jeden Patienten verfügbare Zeit zu erhöhen, mit begrenztem Personal mehr Patienten versorgen zu können sowie die Produktivität und Rentabilität pro Klinik zu steigern.

Aufbauend auf den operativen Erfahrungen der "Hada no Aozora"-Klinik werden die Unternehmen zudem prüfen, wie "medicalforce" entsprechend den jeweiligen betrieblichen Merkmalen auf neue Klinikmarken und Geschäftsmodelle angewendet werden kann. Durch die gemeinsame Festlegung von Implementierungsverfahren streben sie an, die Vorbereitungen für die Eröffnung neuer Kliniken zu verkürzen und frühzeitig eine stabile Betriebsführung zu erreichen, wodurch die betriebliche Grundlage für die Erweiterung des Netzwerks gestärkt wird.

Kommentare

Yoshiyuki Aikawa, CEO, SBC Medical Group Holdings Incorporated

"Die Rentabilität einer Klinik hängt davon ab, wie viel Zeit unsere Ärzte und Mitarbeiter für die Patienten aufwenden können. KI ist ein wirksames Mittel, um diese Zeit zu schaffen, doch ihr Wert kommt erst dann zum Tragen, wenn sie in die Systeme eingebettet ist, die tagtäglich im klinischen Alltag zum Einsatz kommen. AtomicSoftware hat durch die Einführung von "medicalforce" in der Hada no Aozora-Klinik ein tiefes Verständnis für unsere Betriebsabläufe gewonnen. Wir haben uns für eine Kapital- und Geschäftspartnerschaft entschieden, da wir KI nicht als Fertigprodukt erwerben, sondern gemeinsam entwickeln und in unsere eigenen betrieblichen Fähigkeiten integrieren möchten. Wir sind davon überzeugt, dass die daraus resultierenden Produktivitätssteigerungen die Rentabilität unserer bestehenden Kliniken erhöhen, neuen Kliniken einen schnellen Start ermöglichen und einen langfristigen Wettbewerbsvorteil schaffen werden. Wir setzen uns voll und ganz für die Steigerung des Unternehmenswerts ein."

Shoichi Hatanaka, Representative Director und CEO, AtomicSoftware Inc.

"Mit dem Einzug der KI in die Praxis steigen die Anforderungen an Kliniksoftware von Jahr zu Jahr. Unsere beiden Representative Directors sind von Haus aus Ingenieure, und seit unserer Gründung liegt unsere Stärke darin, die spezifischen Abläufe von Kliniken, die sowohl Selbstzahler- als auch versicherungsabgedeckte Behandlungen anbieten, in unsere Produkte zu integrieren und "medicalforce" gemeinsam mit den klinischen Teams kontinuierlich zu verbessern. Durch diesen Zusammenschluss werden wir unsere Entwicklungsorganisation erweitern und gestützt auf das an vorderster Front der ästhetischen Gesundheitsversorgung gesammelte Fachwissen den Wert von "medicalforce" steigern, dessen Entwicklung beschleunigen und seinen Nutzen an mehr Kunden weitergeben."

Überblick über die Kapital- und Geschäftsallianz

Partner: AtomicSoftware Inc.

Datum der Vereinbarung: 26. Oktober 2026

Umfang der Zusammenarbeit: Zusammenarbeit im Bereich der Klinikbetriebssysteme; gemeinsame Entwicklung von KI-Funktionen und Implementierung der Ergebnisse in die firmeneigenen Systeme; Prüfung des Systemeinsatzes für neue Klinikmarken und Geschäftsformate

Kapitalallianz: Investition von SBC Medical in Höhe von 600 Millionen Yen (ca. 3,8 Millionen US-Dollar) in die Serie-C-Finanzierungsrunde von AtomicSoftware

Über AtomicSoftware Inc.

Firmenname: AtomicSoftware Inc.

Gegründet: November 2020

Standort: Sumitomo Fudosan Nishi-Gotanda Building 4F, 3-6-21 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokio, Japan

Vertreter: Shoichi Hatanaka, Representative Director und CEO; Ryusuke Kumita, Representative Director und CTO

Geschäftstätigkeit: Entwicklung und Bereitstellung von "medicalforce", einer All-in-One-SaaS-Lösung für Kliniken, sowie von "Keibi Force", einem integrierten Managementsystem für Sicherheitsunternehmen

Website: https://atomic-software.co.jp/

*1 Anzahl der Kliniken, die "medicalforce" nutzen, Stand: September 2026 (laut Angaben von AtomicSoftware)

*2 Kundenbindungsrate von "medicalforce" bei Kliniken, Stand: März 2026 (basierend auf Daten von AtomicSoftware)

*3 Anzahl der Kliniken im Netzwerk von SBC Medical in Japan und im Ausland, Stand: Ende Juli 2026

*4 Prozentsatz der Kunden, die im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 zwei oder mehr Mal eine Franchise-Filiale der Marke SBC, der Rize Clinic oder der Gorilla Clinic besucht haben (ohne kostenlose Beratungsgespräche)

Hinweis: Die im Rahmen dieser Allianz geplanten Maßnahmen basieren auf aktuellen Plänen und können sich ändern.

Hinweis: Die Beträge in US-Dollar basieren auf dem Wechselkurs vom 30. Oktober 2026.

Über SBC Medical Group Holdings Incorporated

SBC Medical ist eine Medical Services Organization, die Managementunterstützung in einer Vielzahl von Bereichen des Gesundheitswesens anbietet, darunter moderne ästhetische Medizin, Dermatologie, Orthopädie, Fertilitätsbehandlung, Gynäkologie, Zahnmedizin, Haarausfallbehandlung (AGA) und Augenheilkunde. Das Unternehmen verwaltet ein vielfältiges Portfolio an Klinikmarken und baut seine globale Präsenz insbesondere in den Vereinigten Staaten und Asien sowohl durch eigene Betriebsstätten als auch durch Initiativen im Bereich des Medizintourismus aktiv aus. Im September 2024 wurde das Unternehmen an der Nasdaq notiert, und im Juni 2025 wurde es in den Russell 3000 Index aufgenommen, einen breit angelegten Referenzindex des US-Aktienmarktes. Geleitet von ihrem Unternehmenszweck "Durch medizinische Innovation zum Wohlbefinden der Menschen weltweit beitragen" bietet die SBC Medical Group Holdings Incorporated weiterhin sichere, vertrauenswürdige und qualitativ hochwertige medizinische Dienstleistungen an und stärkt gleichzeitig ihren internationalen Ruf für Qualität und Vertrauen in der medizinischen Versorgung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://sbc-holdings.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten oder Aussagen über aktuelle Bedingungen, sondern stellen lediglich die Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Leistungen dar, von denen viele naturgemäß unsicher sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die derzeitige Einschätzung des Unternehmens unter anderem hinsichtlich seiner Pläne und Strategien zur Erweiterung des Dienstleistungsangebots, des Umsatz- und Gewinnwachstums sowie der Geschäftsaussichten wider. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "voraussichtlich", "potenziell", "Ziele", "hofft" oder die Verneinung dieser oder ähnlicher Begriffe. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gültig sind und verschiedenen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände unterliegen, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, können von Zeit zu Zeit auftreten, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die unter der Überschrift "Risikofaktoren" und an anderer Stelle in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, "SEC") aufgeführt sind, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden können.

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