Nutzung des Forschungs- und Technologie-Ökosystems der Waqoo-Gruppe zur Etablierung einer neuen persönlichen Basislinie für proaktive Gesundheit und Langlebigkeit

Die SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("das Unternehmen" oder "SBC Medical"), eine Medical Services Organization (MSO), die Managementunterstützung in einer Vielzahl von Bereichen des Gesundheitswesens anbietet, gab heute bekannt, dass sie mit der internen Entwicklung eines Tests begonnen hat, der mithilfe einer DNA-Methylierungsanalyse das biologische Alter einer Person einschätzen soll.

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SBC Medical Initiates Development of a DNA Methylation Test to Estimate Biological Age

Die Entwicklung wird von der auf KI und Langlebigkeit spezialisierten Tochtergesellschaft des Unternehmens, SBC AI Longevity Innovation, Inc., geleitet. Die Initiative wird auf der Forschungs- und Technologiebasis im Bereich der regenerativen Medizin aufbauen, die von Waqoo, Inc. (TOKYO: 4937), einer konsolidierten Tochtergesellschaft von SBC Medical, und deren Tochtergesellschaft Cell Pro Japan Co., Ltd. (zusammen die "Waqoo-Gruppe") geschaffen wurde. Der Test zielt darauf ab, Einblicke in den körperlichen Zustand einer Person zu liefern, die sich allein anhand des chronologischen Alters nicht erfassen lassen, und bietet eine persönliche Ausgangsbasis für datengestützte Anpassungen in den Bereichen Wellness und Lebensstil.

Der globale Wandel: Von der Lebenserwartung zur Gesundheitserwartung

Das moderne Gesundheitswesen durchläuft einen Paradigmenwechsel von der Verlängerung der Lebenserwartung (gelebte Jahre) hin zur Optimierung der Gesundheitserwartung (Jahre, die bei guter Gesundheit verbracht werden). Globales Kapital und wissenschaftliche Forschung konzentrieren sich zunehmend auf den Langlebigkeitssektor, ein Schlüsselbereich für die Expansion von SBC Medical.

Marktwachstum: Der weltweite Langlebigkeitsmarkt wird voraussichtlich von etwa 800 Milliarden US-Dollar 2025 auf etwa 2 Billionen US-Dollar bis 2035 anwachsen 1

Die Notwendigkeit der Langlebigkeit: Als eines der Länder mit der ältesten Bevölkerung weltweit ist Japan gut positioniert, um die Entwicklung zugänglicher Lösungen zur Verlängerung der Gesundheitsspanne anzuführen.

Brückenschlag zwischen molekularer Forschung und klinischer Expertise

Während das öffentliche Interesse an proaktivem Wellness weiter zunimmt, sind objektive und wiederholbare Methoden zur langfristigen Überwachung des inneren Körperzustands nach wie vor begrenzt. SBC Medical will diese Lücke schließen, indem es Wissenschaft und fundierte klinische Umsetzung miteinander verbindet.

Wissenschaftliche Grundlage: Integration der Kompetenzen in der Zell- und Molekularforschung, die die Waqoo-Gruppe durch ihre Aktivitäten im Bereich der regenerativen Medizin aufgebaut hat.

Klinischer Maßstab: Nutzung der umfangreichen Infrastruktur für den Klinikbetrieb von SBC Medical sowie des Know-hows in der Kundenerfahrung, das aus dem Kerngeschäft als MSO (Managed Service Organization) stammt.

Warum DNA-Methylierung?

Im Gegensatz zum genetischen Code eines Menschen können sich epigenetische Marker wie die DNA-Methylierung durch Umwelt, Ernährung, Stress und Lebensstil verändern. Dies macht die DNA-Methylierung zu einem vielversprechenden Marker für die langfristige Beobachtung und hilft dem Einzelnen, die tatsächlichen Auswirkungen von Lebensstiländerungen zu erkennen.

Das wissenschaftliche Verständnis epigenetischer Uhren hat sich seit der Veröffentlichung der ersten bahnbrechenden Methodik 20132 weiterentwickelt. Insbesondere 2025 demonstrierten Forscher eine Methode zur Abschätzung des Alters von 11 verschiedenen Organen und physiologischen Systemen anhand einer einzigen Blutentnahme3

Strategischer Entwicklungsschwerpunkt

Aufbauend auf diesen Forschungsfortschritten konzentriert sich die Entwicklungsroadmap von SBC Medical auf drei Kernsäulen:

Organspezifische Kartierung: Bewertung des biologischen Alters nach Organsystemen, um festzustellen, an welchen Stellen im Körper altersbedingte Veränderungen voranschreiten. Nicht-invasive Verfahren: Erforschung leicht zugänglicher, verbraucherfreundlicher Messmethoden, die keine Blutentnahme erfordern. Japanspezifische Daten: Aufbau eines robusten Bewertungsrahmens auf der Grundlage von Daten aus japanischen Kohorten.

Ein neuer Standard für die persönliche Gesundheit

Anstatt einen statischen, isolierten Messwert zu liefern, ist der Test so konzipiert, dass er als dynamische "persönliche Basislinie" dient. Indem SBC Medical es Einzelpersonen ermöglicht, ihr biologisches Alter vor und nach der Umsetzung von Änderungen des Lebensstils zu messen, zielt das Unternehmen darauf ab, einen kontinuierlichen Feedback-Kreislauf zu etablieren, der Veränderungen im Körper sichtbar macht und so die langfristige Gesundheitskompetenz und das Engagement fördert.

1 Report Ocean, "Global, US Japan Longevity Market" ((veröffentlicht im März 2026) 2 Horvath S. DNA methylation age of human tissues and cell types. Genome Biology. 2013;14:R115. 3 Sehgal R, et al. Systems Age: a single blood methylation test to quantify aging heterogeneity across 11 physiological systems. Nature Aging. 2025;5:1880-1896. Hinweis: Die Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf aktuellen Plänen und können sich ändern.

Über SBC AI Longevity Innovation, Inc.

Standort: Shinjuku Island Tower 12F, 6-5-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio, Japan

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer und Präsident: Yuya Yoshida

Geschäftstätigkeit: Planung und Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen KI und Langlebigkeit; Bereitstellung von KI-Lösungen und operativer Unterstützung für medizinische Einrichtungen

Website: https://sbc-ai-longevity.com/

Über Waqoo, Inc.

Standort: 2-14-1 Kamiuma, Setagaya-ku, Tokio, Japan

Geschäftsführer und Präsident: Bumpei Samata

Börsennotierung: Tokyo Stock Exchange Growth Market (Wertpapierkennnummer: 4937)

Geschäftstätigkeit: Medizinisches Unterstützungsgeschäft; D2C- und Abonnementgeschäft

Website: https://en.waqoo.jp/

Über Cell Pro Japan Co., Ltd.

Standort: Shonan iPark, 2-26-1 Muraoka-Higashi, Fujisawa, Kanagawa, Japan

Geschäftsführer und Präsident: Bumpei Samata

Geschäftstätigkeit: Geschäftstätigkeit im Bereich der regenerativen Medizin

Website: https://cellprojapan.com/

Über SBC Medical Group Holdings Incorporated

SBC Medical ist eine medizinische Dienstleistungsorganisation, die Managementunterstützung in einer Vielzahl von Bereichen des Gesundheitswesens anbietet, darunter fortgeschrittene ästhetische Medizin, Dermatologie, Orthopädie, Fertilitätsbehandlung, Gynäkologie, Zahnmedizin, Haarausfallbehandlung (AGA) und Augenheilkunde. Das Unternehmen verwaltet ein vielfältiges Portfolio an Klinikmarken und baut seine globale Präsenz, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Asien, sowohl durch den direkten Betrieb als auch durch Initiativen im Bereich des Medizintourismus aktiv aus. Im September 2024 wurde das Unternehmen an der Nasdaq notiert, und im Juni 2025 wurde es in den Russell 3000 Index aufgenommen, einen breit gefassten Referenzindex des US-Aktienmarktes. Geleitet von seinem Unternehmenszweck "Durch medizinische Innovation zum Wohlbefinden der Menschen weltweit beitragen" bietet die SBC Medical Group Holdings Incorporated weiterhin sichere, vertrauenswürdige und hochwertige medizinische Dienstleistungen an und stärkt gleichzeitig seinen internationalen Ruf für Qualität und Vertrauen in der medizinischen Versorgung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://sbc-holdings.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen

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Contacts:

Hikaru Fukui Head of IR Department; E-Mail: ir@sbc-holdings.com

Akiko Wakiyama Chief Public Relations Officer; E-Mail: pr@sbc.or.jp