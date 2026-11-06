Ausgezeichnet in zwei Kategorien der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie Fettabsaugung und Brustvergrößerung unter den führenden medizinischen Einrichtungen in 13 Ländern

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("das Unternehmen" oder "SBC Medical"), eine Medical Services Organization (MSO), die Managementunterstützung in einer Vielzahl von Bereichen des Gesundheitswesens anbietet, gab heute bekannt, dass die Shonan Beauty Clinic, eine der von ihr betreuten Klinikmarken, in die Liste "World's Best Hospitals Clinics for Medical Tourism 2027" aufgenommen wurde, ein internationales Ranking, das von Newsweek in Zusammenarbeit mit Statista veröffentlicht wird. Die Klinik wurde im Bereich der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie ausgezeichnet, und zwar sowohl in der Kategorie Fettabsaugung als auch in der Kategorie Brustvergrößerung. Das Ranking umfasst sechs Fachgebiete in 13 Ländern. Im Bereich der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie, zu dem Brustvergrößerungen, Fettabsaugungen und Nasenkorrekturen gehören, wurden in jeder der drei Kategorien die 75 besten Einrichtungen ausgezeichnet, und die Shonan Beauty Clinic wurde in zweien gewürdigt.

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Shonan Beauty Clinic Named to Newsweek's "World's Best Hospitals Clinics for Medical Tourism 2027"

Highlights

Weltweite Anerkennung: Die Shonan Beauty Clinic wurde in die erste Ausgabe der Newsweek-Liste "World's Best Hospitals Clinics for Medical Tourism 2027" aufgenommen und in zwei der drei Kategorien der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie ausgezeichnet: Fettabsaugung und Brustvergrößerung.

Die Shonan Beauty Clinic wurde in die erste Ausgabe der Newsweek-Liste "World's Best Hospitals Clinics for Medical Tourism 2027" aufgenommen und in zwei der drei Kategorien der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie ausgezeichnet: Fettabsaugung und Brustvergrößerung. Auswahlfeld: Ausgewählt aus führenden Einrichtungen in 13 Ländern und sechs Fachgebieten; im Bereich der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie werden in jeder Kategorie nur die 75 besten Einrichtungen aufgeführt.

Ausgewählt aus führenden Einrichtungen in 13 Ländern und sechs Fachgebieten; im Bereich der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie werden in jeder Kategorie nur die 75 besten Einrichtungen aufgeführt. Unabhängige Bewertung: Die Bewertung basiert auf Empfehlungen von Ärzten und medizinischen Fachkollegen, die ihre eigenen Einrichtungen möglicherweise nicht empfehlen.

Die Bewertung basiert auf Empfehlungen von Ärzten und medizinischen Fachkollegen, die ihre eigenen Einrichtungen möglicherweise nicht empfehlen. Struktureller Wettbewerbsvorteil: Gestützt auf eine hauseigene Plattform für den internationalen Kundenservice, die SBC Medical entwickelt und konzernweit ausgebaut hat und die sich nicht ohne Weiteres nachahmen lässt

Gestützt auf eine hauseigene Plattform für den internationalen Kundenservice, die SBC Medical entwickelt und konzernweit ausgebaut hat und die sich nicht ohne Weiteres nachahmen lässt Nachweisliche Nachfrage: Die Zahl der Besucher aus dem Ausland stieg vom ersten bis zum dritten Quartal 2026 um das 1,9-Fache, wobei der weltweite Markt für Medizintourismus bis 2034 voraussichtlich ein Volumen von 250 Milliarden US-Dollar erreichen wird (23,3 CAGR).

Das Ranking bewertet Einrichtungen hinsichtlich ihrer Fähigkeit, Patienten zu versorgen, die zur medizinischen Behandlung Landesgrenzen überqueren ein Segment, das weltweit wächst. Die Bewertung stützt sich auf Empfehlungen von Ärzten, medizinischen Fachkräften und Anbietern von Medizintourismus in den untersuchten Ländern; internationale Akkreditierungen; Patientenbewertungen und Online-Reputation; sowie die Qualität der Unterstützungsangebote für internationale Patienten, wie beispielsweise Dolmetsch- und Übersetzungsdienste. Den Kern der Bewertung bilden Empfehlungen von medizinischen Fachkollegen.

Diese Anerkennung spiegelt das Fundament wider, das SBC Medical konzernweit geschaffen hat, sowie das hohe Vertrauen, das das Unternehmen in der medizinischen Fachwelt genießt. Statt diese Mühen den einzelnen Kliniken zu überlassen, hat das Unternehmen sie zentral konzipiert und umgesetzt und ihren Umfang schrittweise erweitert, was dieser internationalen Anerkennung zu Grunde liegt.

In der medizinischen Fachwelt aufgebautes Vertrauen

Im Jahr 2025 hielten 33 Ärzte der Shonan Beauty Clinic auf 28 wissenschaftlichen Konferenzen in Japan und im Ausland Vorträge, um ihre Forschungsergebnisse zu präsentieren. Viele hielten nicht nur Vorträge, sondern fungierten auch als Sitzungsleiter oder wirkten bei der Gestaltung der akademischen Programme mit. Durch den Austausch klinischer Erkenntnisse auf Konferenzen und die Einbindung externer Fachkenntnisse in die tägliche Praxis hat dieser Kreislauf das Vertrauen der medizinischen Fachwelt in das Unternehmen gestärkt und dessen Ansehen gefestigt.

Eine selbst entwickelte Empfangsplattform, die schrittweise erweitert wurde

Der weltweite Markt für Medizintourismus wird von 2026 bis 2034 voraussichtlich um durchschnittlich 23,3 pro Jahr wachsen und bis 2034 ein Volumen von rund 250 Milliarden US-Dollar erreichen (Quelle: Fortune Business Insights). SBC Medical hat seine Plattform zur Erfassung dieser Nachfrage selbst entwickelt, anstatt sich auf externe Anbieter zu verlassen. Ende 2025 konzentrierte sich das Unternehmen zunächst auf Kliniken mit Englisch-Kompetenz, entwickelte eine englischsprachige Website sowie einen Buchungsablauf und testete diese im Live-Betrieb. Aufbauend auf diesen Ergebnissen führte das Unternehmen im Jahr 2026 in allen Kliniken "Talk Bridge" ein, eine speziell für die ästhetische Medizin entwickelte KI-Dolmetschanwendung, die auch dann englischsprachige Unterstützung ermöglicht, wenn keine Dolmetscher vor Ort sind. Außerdem richtete das Unternehmen ein internes Dolmetschzentrum (Chinesisch und Englisch) ein und schuf die Fachposition des "Global Beauty Advisor", der für Japanisch, Chinesisch und Englisch zuständig ist. Ausgehend von einer begrenzten Auswahl von Kliniken, die nach Bestätigung der Ergebnisse kontinuierlich erweitert wurde, hat das Unternehmen eine integrierte, firmeneigene Plattform aufgebaut, die Sprachunterstützung, Akquise und Service umfasst. Die Ergebnisse spiegeln sich in den Zahlen wider: Vom ersten bis zum dritten Quartal 2026 stieg die Zahl der Besuche von Kunden aus dem Ausland¹ um das 1,9-Fache an.

Diese Plattform und diese Erfolgsbilanz stellen einen Wettbewerbsvorteil dar, der sich nicht ohne Weiteres nachahmen lässt. Eingriffe wie die Fettabsaugung und die Brustvergrößerung, die invasiver sind, erfordern zuverlässige Systeme für die postoperative Nachsorge und die Bewältigung etwaiger Komplikationen. Die Shonan Beauty Clinic unterhält eine 24-Stunden-Hotline für medizinische Dolmetscherdienste, über die Kunden bei postoperativen Bedenken oder Veränderungen ihres Gesundheitszustands mit dem behandelnden Arzt verbunden werden. Das Dolmetscherzentrum baut seine Kapazitäten für das Dolmetschen bei solchen ästhetisch-chirurgischen Eingriffen Schritt für Schritt aus.

Skalierbarkeit durch konzernweite Einführung und weltweite Anwendung

Diese Plattform ist nicht auf eine bestimmte Klinik beschränkt. Das System wurde von der Zentrale entwickelt und wird von ihr betrieben; es ist konzernweit im Einsatz und ermöglicht es den Kliniken im ganzen Land, einen einheitlichen Standard beim Empfang der Patienten zu gewährleisten. Das operative Know-how und die Kompetenzen, die das Unternehmen im Rahmen der Inbound-Betreuung in Japan erworben hat, bilden eine Grundlage, auf die das Unternehmen bei seiner globalen Expansion in den Vereinigten Staaten und Asien zurückgreifen kann. Durch den weiteren Ausbau des Einsatzes von KI im Bereich der Dolmetschdienste und der operativen Unterstützung wird SBC Medical die Qualität und Effizienz des Kundenservices steigern und diese Plattform mit zunehmender Geschwindigkeit ausbauen.

Übersicht über die Rangliste

Name: World's Best Hospitals Clinics for Medical Tourism 2027

Präsentiert von: Newsweek (Umfrage von Statista)

Erscheinungsdatum: 3. November 2026 (US-Zeit)

Abgedeckte Länder: 13 (Vereinigte Staaten, Japan, Südkorea, Thailand, Singapur, Malaysia, Türkei, Mexiko, Brasilien, Deutschland, Spanien, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate)

Bewertungszeitraum: 3. September 2025 2. September 2026

Fachgebiete: 6 (Adipositaschirurgie; Krebsbehandlung; Herzmedizin und Herzchirurgie; Augenheilkunde; Orthopädie; Plastische und rekonstruktive Chirurgie)

Anerkannte Kategorien: Plastische und rekonstruktive Chirurgie, Fettabsaugung und Brustvergrößerung

Eingetragener Name: Shonan Beauty Clinic (Shinjuku, Japan)

¹ Gesamtzahl der Besuche von im Ausland ansässigen Kunden in den vom Unternehmen unterstützten Standorten der Shonan Beauty Clinic in Japan.

Kommentare

Yoshiyuki Aikawa, Vorstandsvorsitzender der SBC Medical Group Holdings Incorporated

"Immer mehr Menschen kommen aus dem Ausland nach Japan, um sich hier medizinisch behandeln zu lassen, und wir stellen von Anfang an sicher, dass sie mit dem Gefühl nach Hause zurückkehren werden, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Wir betrachten diese Auszeichnung als Anerkennung für das, was unsere Kliniken Tag für Tag aufgebaut haben, indem wir Sprachbarrieren überwinden und jedem Kunden mit Aufrichtigkeit begegnen. Auf der Grundlage klinischer Daten und Fachkenntnisse, die in mehr als 280 Kliniken gesammelt wurden, setzen wir dieses Wissen in medizinische KI um, damit jeder unabhängig von seiner Herkunft Zugang zu einer Versorgung gleicher Qualität erhält. Wir wollen Sicherheit über Sprach- und Landesgrenzen hinweg vermitteln, um letztlich dazu beizutragen, die gesunde Lebenzeit der Menschen zu verlängern und beabsichtigen auch weiterhin ein Langlebigkeits-Unternehmen zu bleiben."

Hiroyuki Miya, COO, SBC Medical Group Co., Ltd.

"In der eigenen Sprache verstanden zu werden, bietet Kunden aus dem Ausland tief empfundene Sicherheit. Wir haben nicht nur auf die Räumlichkeiten Wert gelegt, sondern auch auf die Erfahrung an sich die Möglichkeit, sich entspannt beraten zu lassen, um dann mit einem vollständigen Verständnis vorgehen zu können. Diese Anerkennung zeigt uns, dass unser Engagement über die Landesgrenzen hinaus gewirkt hat. Die Erwartungen an die japanische Gesundheitsversorgung werden weiterhin steigen, und wir werden uns auch weiterhin an diesen Erwartungen orientieren, um für unsere Kundschaft weltweit die erste Wahl zu bleiben."

Über SBC Medical Group Holdings Incorporated

SBC Medical ist eine Medical Services Organization, die Managementunterstützung in einer Vielzahl von Bereichen des Gesundheitswesens anbietet, darunter moderne ästhetische Medizin, Dermatologie, Orthopädie, Fertilitätsbehandlung, Gynäkologie, Zahnmedizin, Haarausfallbehandlung (AGA) und Augenheilkunde. Das Unternehmen verwaltet ein vielfältiges Portfolio an Klinikmarken und baut seine globale Präsenz insbesondere in den Vereinigten Staaten und Asien sowohl durch eigene Betriebsstätten als auch durch Initiativen im Bereich des Medizintourismus aktiv aus. Im September 2024 wurde das Unternehmen an der Nasdaq notiert, und im Juni 2025 wurde es in den Russell 3000 Index aufgenommen, einen breit angelegten Referenzindex des US-Aktienmarktes. Geleitet von ihrem Unternehmenszweck "Durch medizinische Innovation zum Wohlbefinden der Menschen weltweit beitragen" bietet die SBC Medical Group Holdings Incorporated weiterhin sichere, vertrauenswürdige und qualitativ hochwertige medizinische Dienstleistungen an und stärkt gleichzeitig ihren internationalen Ruf für Qualität und Vertrauen in der medizinischen Versorgung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://sbc-holdings.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen

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